Niezależne jury, złożone z ekspertów i branżowych autorytetów, przyzna nagrodę w 5 kategoriach:

• retail,

• TSL,

• e-commerce,

• ochrona zdrowia,

• MŚP.

Wyróżnienia otrzymają przedsiębiorstwa, które wdrożyły jeden ze standardów GS1 w okresie od 30 czerwca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku oraz zgłoszą udział w konkursie do

30 września 2019 r. W zeszłorocznej, pierwszej edycji konkursu nagrodzono:

• Makro Cash & Carry - kategoria retail

• Carrefour Polska - kategoria e-commerce

• Raben Logistics Polska - kategoria TSL

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku - kategoria ochrona zdrowia

Ponad 1600 osób oddało swój głos w głosowaniu internautów. Wyłoniona w ten sposób nagroda publiczności trafiła do firmy Fresh Logistics.

„Biznes zmienia się coraz dynamiczniej. Cyfryzacja w wielu branżach staje się koniecznością. Badania pokazują jednak, że aż 86% projektów cyfryzacji łańcucha dostaw nie zostaje sfinalizowana. Jednym z powodów jest brak wiedzy i doświadczenia. Nasza organizacja posiada know-how w tym zakresie a zeszłoroczni zwycięscy konkursu Kod Innowacji pokazali, że warto cyfryzować procesy z pomocą globalnych standardów GS1” – komentuje Elżbieta Hałas, Członkini Zarządu GS1 Polska.

Nagroda zostanie wręczona podczas konferencji „Kod Innowacji”, która obędzie się 21 listopada 2019 roku w Warszawie w Centrum Eventowym Koneser. Wydarzeniu towarzyszyć będą prelekcje uznanych ekspertów wspierających nowoczesny biznes – Natalia Hatalska, analityczka trendów, twórczyni instytutu badań nad przyszłością oraz Piotr Bucki, strateg i badacz trendów.

„Zeszłoroczna, pierwsza edycja konkursu Kod Innowacji wyłoniła firmy, które implementując globalne standardy osiągnęły największe korzyści biznesowe. Zwycięskie przedsiębiorstwa dzięki standardom GS1 oszczędziły czas, zoptymalizowały procesy i poprawiły monitorowanie przepływu w łańcuchu dostaw. Jestem przekonany, że taka jest rola standaryzacji, a zadaniem Rady GS1 Polska jest pokazywanie dobrych praktyk rynkowych i inspirowanie firm do ich wdrażania” - komentuje Przewodniczący Rady GS1 Polska, Marcin Dopierała, Dyrektor ds. Logistyki i Łańcucha Dostaw w Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o..

„W Grupie Raben wykorzystujemy standardy GS1 w całym łańcuchu dostaw. Nowoczesne formy wymiany komunikatów EDI czy przyspieszenie implementacji nowych klientów są kluczowymi korzyściami, które uzyskujemy dzięki standardom. Nagroda Kod Innowacji, którą otrzymaliśmy w zeszłym roku w kategorii TSL stanowi potwierdzenie naszej strategii innowacyjnego, zrównoważonego rozwoju” – dodaje Katarzyna Ostojska, Menedżer ds. Marketingu w Raben Logistics Polska.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły takie czasopisma i portale jak: Harvard Business Review, Dziennik Gazeta Prawna, TSL Biznes, Nowoczesny Magazyn, Logistyka a Jakość, Logistics Manager, Logistyka,

Pracuj w logistyce.

Kod kreskowy to wg BBC jedna z 50 rzeczy (zaraz za iPhonem), które w największym stopniu przyczyniły się do powstania współczesnego handlu. Nie bez powodu, ponieważ aktualnie na świecie skanowanych jest minimum 6 miliardów produktów dziennie. Kod kreskowy jest tylko jednym ze standardów GS1 szeroko wdrażanych przez firmy. Standardy GS1 pomagają bowiem nie tylko poprawić efektywność procesów w firmach, ale także zwiększyć ich przewagę konkurencyjną.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się tu>>>