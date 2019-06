Customer Care w Polsce - Jak zbadać poziom opieki nad klientem?

Niektórym klientom wystarczy jedno negatywne doświadczenie by zdecydowali się nigdy więcej nie robić interesów z daną firmą, inni są mniej radykalni – wszyscy mogą jednak zgłosić organizację, która ich zdaniem wyróżnia się profesjonalizmem.

ICERTIAS, niezależna politycznie, międzynarodowa organizacja mająca swoją siedzibę w Zurychu, prowadzi badania rynku zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego kodeksu badań rynkowych i społecznych przyjętego przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) i Światowe Stowarzyszenie Specjalistów Badań Opinii i Marketingu (ESOMAR). Poprzez projekt Customers’ Friend, z którym właśnie wkroczyła do naszego kraju, chce promować kulturę relacji wysokiej jakości między producentami i usługodawcami a ich klientami. Będzie wyszukiwać placówki, które kultywują wzorcowe postawy, których pracownicy oferują nie tylko profesjonalną obsługę klienta, ale też zapewniają doskonałe wsparcie w przypadku pojawienia się skarg.

Kto ma szanse na medal?

Aby zakwalifikować się do grona organizacji nominowanych i zdobyć Złoty Medal, należy przejść rygorystyczny proces selekcji obejmujący szereg kontroli przeprowadzanych przez organizację ICERTIAS. Rozstrzygającym czynnikiem mają być głosy klientów – to oni zdecydują, które firmy kwalifikują się do otrzymania prestiżowego złota - Certyfikatu Przyjazny Klientom 2019/2020.

Swój głos można oddać za pośrednictwem strony www.customersfriend.org/nominate. Najlepsi w poszczególnych kategoriach logo certyfikatu będą mogli umieszczać na swoich produktach.

Celem projektu jest nie tylko zidentyfikowanie najlepszych jednostek w Polsce, ale także ich promowanie, a w efekcie zmotywowanie i zachęcenie pozostałych do budowania coraz lepszej obsługi klienta.

Do tej pory na współpracę z organizacją zdecydowły się, m.in. Allianz, Billa, Bosch, Danone, Deichmann, Dr. Oetker, Ericsson, Exxon Mobil, Heineken, Henkel, Kaufland, Lidl, Nestlé, P&G, Samsung, Swarovski, Spar, T-Mobile, Toyota, UniCredit, Unilever, Vodafone i wiele innych.