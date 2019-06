Unikanie korków



Znalezienie specjalistów, którzy sprawnie i efektywnie przeprowadzą migrację na nową wersję systemu ułatwiają certyfikaty przyznawane przez SAP. Jednym z uznanych Złotych Partnerów SAP jest wrocławska firma Hicron, która nagradzane i chwalone wdrożenia przeprowadzała już na całym świecie. Robert Stiller, Sales Director, Associated Partner firmy Hicron przekonuje, że: „Pięć lat to stosunkowo dużo czasu, należy jednak zwrócić uwagę, że w późniejszych terminach do najlepszych dostawców usług mogą zacząć tworzyć się kolejki”. Rozsądnym rozwiązaniem z perspektywy oszczędności czasu i niwelowania stresu wydaje się być rozpoczęcie prac nad migracją jak najszybciej, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych kłopotów z zakontraktowaniem cenionego i zaufanego dostawcy.



Korzystanie z dobrodziejstw technologii



S/4HANA to nie tylko nowa, ale także nowoczesna wersja systemu, która wprowadza szereg innowacji, ułatwień i nowych funkcjonalności. Ich pojawienie się w dużym przedsiębiorstwie ułatwi działania firmy, skróci czas wykonywania zadań i zmniejszy nakład wykonywanej pracy, a jak wiadomo wszystkie te trzy czynniki są bardzo ściśle połączone z wydawanymi pieniędzmi, co sugeruje oszczędność w każdym wymienionym obszarze.



Jakie konkretnie zmiany nadchodzą wraz z nową wersją systemu SAP? To co jako pierwsze na pewno rzuci się w oczy to nowy interfejs, który został napisany w HTML5, JavaScript. SAP Fiori jest środowiskiem dostosowanym do urządzeń mobilnych i pozwalającym pracować i reagować na zmiany w czasie rzeczywistym.



Ponadto nowe podejście do zapisu i procesowania danych zapewniło możliwość połączenia funkcji transakcyjnych i analitycznych w jednej bazie, unikając przy tym kopiowania danych. Dodatkowo użytkownik S/4HANA nie musi już korzystać z indeksów i perspektyw zmaterializowanych – zapis kolumnowy powoduje, że to skomplikowane działanie nie jest konieczne, podobnie jak czasochłonne całościowe skanowanie tabeli przy niektórych zapytaniach.



Co jeszcze znajdzie się w pakiecie korzyści S/4HANA? Wiele interesujących rozwiązań administracyjnych, prostsze i poręczniejsze modelowanie informacji w języku SQLScript, a także uwzględnienie ich przesyłu na dużą liczbę serwerów.



Jak widać migracja na nowy system ERP daje całe spektrum nowych rozwiązań i innowacyjnych funkcjonalności. Przedsiębiorstwa, które zainwestują w migrację już po kilku miesiącach mogą korzystać ze wszystkich aktualizacji wynikających z wdrożenia S/4HANA. A dla tych, którzy jeszcze przed wdrożeniem chcieliby sprawdzić jak działa nowa wersja – SAP udostępnia demo, z którego można legalnie korzystać przez 30 dni. Intuicyjny interfejs, nowości systemowe oraz oszczędność czasu, energii i pieniędzy to główne czynniki, które sprawiają, że przedsiębiorcy masowo aktualizują swoje systemy. Deadline mija za niecałe sześć lat, ale zakontraktowanie dostawcy już teraz to gwarancja sukcesu efektywnej migracji także dla Twojej firmy.