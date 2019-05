Jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwań powierzchni w centrum handlowym oraz analizą ofert najmu należy sobie odpowiedzieć na kluczowe pytanie – czy obecność w galerii handlowej pasuje do specyfiki mojej firmy? Pamiętaj, że:

- najpopularniejsze galerie handlowe koncentrują się na ofercie dedykowanej klientowi masowemu, a więc na produktach z niskiej oraz średniej półki cenowej – jeśli Twoja oferta ma ekskluzywny charakter, skup się na wyborze odpowiedniej lokalizacji, która przyciągnie Twoją grupę docelową konsumentów,

- w obiektach wielkopowierzchniowych dominują sklepy zajmujące się sprzedażą odzieży, obuwia oraz galanterii. Znaleźć tu można także punkty usługowe, w tym lokale gastronomiczne. Z pewnością łatwiej będą miały firmy, których działalność wpisuje się w jeden z tych obszarów.

- o wynajem lokalu użytkowego w galerii handlowej najlepiej postarać się jeszcze na etapie jej budowy – w atrakcyjnych obiektach zmiany najemców zdarzają się relatywnie rzadko. Należy więc na bieżąco śledzić oferty w tym sektorze rynku lub zlecić to zadanie profesjonalnemu brokerowi nieruchomości. Wówczas żadna okazja nie przejdzie niezauważona.

Lokalizacja przede wszystkim

Lokalizacja obiektu to najważniejszy czynnik brany pod uwagę podczas poszukiwań lokalu handlowego. Liczy się zarówno miasto, jak i dzielnica, w której zamierzamy działać. Ze względu na wielkość siły nabywczej mieszkańców do topowych lokalizacji zaliczane są duże aglomeracje miejskie.



Do najatrakcyjniejszych galerii zalicza się te zlokalizowane w centrum miasta lub w miejscach, które gwarantują duże natężenie ruchu i odpowiedni przepływ konsumentów z różnych grup (w tym „białych kołnierzyków” oraz turystów). Niosą one większy potencjał biznesowy, ale oznaczają też wyższe koszty najmu – niewykluczone więc że Twój lokal znajdzie się w sąsiedztwie bardziej luksusowych i niszowych marek. Dobrym narzędziem umożliwiającym porównanie lokalizacji obiektów handlowych w danym mieście są wyszukiwarki w formie mapy, takie jak np. https://retailmap.pl/pl/, które są nie tylko zbiorem wszystkich dostępnych galerii, ale także zawierają podstawowe informacje na ich temat.

Alternatywą może być niewielka galeria lokalna, osiedlowa lub podmiejska. Tu odnajdą się firmy z „niskobudżetowego” i „średniego” sektora.



Drugim istotnym elementem lokalizacyjnym jest umiejscowienie lokalu użytkowego na terenie galerii. Ma to bowiem kluczowe znaczenie dla potencjału sprzedażowego. Im większy metraż, którego poszukuje najemca, tym silniejsza pozycja podczas negocjacji.



Najlepsza lokalizacja to ta przy „korytarzach przelotowych” o dużym natężeniu ruchu oraz w pobliżu sklepów o podobnym profilu działalności – zwłaszcza większych i znanych marek. Takie umiejscowienie pozwala konkurować z nimi ofertą i trafić do klientów, którzy poszukują produktów konkretnego typu. Na drugim biegunie znajdują się lokale położone w tzw. „ślepych korytarzach”, a więc miejscach, do których przypadkowy klient raczej nie zawita. Tych należy unikać.



Koszt najmu to nie wszystko Walutą rozliczeniową galerii handlowych jest euro. Wartość czynszu w euro przeliczana jest na złotówki dopiero na comiesięcznych fakturach. Stawki czynszu różnią się w zależności od lokalizacji galerii, natężenia ruchu w jej pobliżu oraz wielkości i usytuowania lokalu. Zwykle oscylują w granicach od kilkudziesięciu do nawet kilkuset euro za metr kwadratowy.

Czynsz to jednak nie jedyny wydatek, z którym musi zmierzyć się najemca. Na liście mogą znaleźć się również koszty:

- z tytułu przekroczenia ustalonego poziomu obrotów lokalu – to dodatkowa opłata, uzgadniana na etapie podpisywania umowy,

- związane z eksploatacją obiektu – to kilka-kilkanaście euro miesięcznie za metr kwadratowy,

- marketingowe – a więc związane z promocją galerii handlowej oraz, ewentualnie, samej marki (choć na to najczęściej mogą liczyć tylko najwięksi gracze).



Podpisując umowę, trzeba być świadomym, że koszt czynszu może być indeksowany każdego roku, adekwatnie do inflacji.



Zachęty finansowe – czy warto z nich korzystać? Aby przyciągnąć najemców, galerie handlowe mogą oferować rozmaite zachęty. Wśród najpopularniejszych znajdują się:



- partycypacja w kosztach urządzenia lokalu,

- „wakacje czynszowe”, a więc kilkumiesięczne zwolnienie z opłat czynszowych,

- obliczanie czynszu na podstawie osiąganych przez najemcę obrotów.



Oczywiście więcej zachęt będą oferowały galerie niszowe i o mniejszym potencjale biznesowym. Być może oferta Twojej firmy wpisze się właśnie w profil takiego obiektu, dzięki czemu będziesz w stanie rozwinąć swój potencjał biznesowy bez ponoszenia ogromnych nakładów finansowych?



Zanim zdecydujesz się na wynajem lokalu w galerii handlowej, oceń dokładnie wady i zalety tego rozwiązania i postaraj się oszacować, jak prawdopodobne jest to, że ta decyzja przyniesie Ci zysk. Choć potencjał tego typu obiektów jest duży, ryzyko również jest dość wysokie. Dlatego warto przeanalizować każdą z ofert, najlepiej z ekspertem i wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie dla swojego biznesu.