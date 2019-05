Jak wskazano, do powrotu do kraju i podjęcia pracy w Polsce będą zachęcać rodaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, m.in. Orlen, PKO BP, Asseco, Budimex, Goldman Sachs, Credit Suisse, LG Chem, Polpharma, Orange, IBM czy Johnson&Johnson.

Udział w targach zapowiedzieli, m.in. minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski. Przewidziano m.in. debaty na temat sytuacji na polskim rynku pracy.

Według minister Emilewicz to dobry moment na zorganizowanie tego typu targów, bo na polskim rynku mamy rekordowo niskie bezrobocie, pracodawcy szukają pracowników. "Oferta skierowana jest pewnie w większości do najmłodszego pokolenia emigracyjnego. Tego, które albo pojechało do Wielkiej Brytanii na studia, albo są to dzieci tych, którzy wyjechali tam w latach 90. i nie bardzo orientują się, jaka jest dzisiaj kondycja polskiej gospodarki, jakie oferty pracy są dla nich dostępne" - mówiła PAP Emilewicz.

Jak przypomniało MPiT, w marcu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,9 proc. Dla porównania w marcu 2015 r. było to 11,5 proc.

Targi w Londynie, które potrwają od 9 do 16.30, przygotowało MPiT wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odbędą się one w londyńskim Queen Elizabeth II Centre, będzie im towarzyszyć część konferencyjna - w panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele firm oraz instytucji państwowych.