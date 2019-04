Soboń zaznaczył, że dzięki proponowanym zmianom w ustawie o KZN potencjał banku ziemi Mieszkania plus urośnie do 100 tys. mieszkań. "Na gruntach znajdujących się w +banku+ KZN, według szacunków może powstać ponad 60 tys. mieszkań. Do tego dochodzą projekty już realizowane przez PFR Nieruchomości, które zaowocują liczbą ponad 50 tys. mieszkań" – tłumaczył.

Soboń przypomniał, że trzy lata temu, gdy tworzono ustawę o KZN, rynek nieruchomości wyglądał inaczej. "Wraz z rosnącymi kosztami inwestycji mieszkaniowych i zmieniającymi się realiami rynku, musimy zmienić zapisy ustawy, aby zaczęła przynosić pożądane efekty" – tłumaczył.

Wiceszef MIiR wskazał, że dotychczasowy mechanizm wykorzystywania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe na wynajem nie przyniósł oczekiwanych efektów w postaci nowo budowanych mieszkań. "Inwestorzy, którzy mieli budować na gruntach pochodzących z zasobu KZN, nie chcieli tego robić na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o KZN. Dodatkowo realia rynku zmieniły się – koszty budowy, materiałów, pracowników wzrosły, co okazało się kolejną przeszkodą" – dodał wiceminister.

Zdaniem Sobonia KZN sprawdził się w roli instytucji, która dokonała inwentaryzacji pół miliona działek. "Te grunty przeszły przez +sito+ analiz, których wynikiem jest 500 działek o potencjale 60 tys. mieszkań" – zaznaczył.

Wiceszef MIiR tłumaczył, że większość nieruchomości ujętych w wykazach przekazanych do KZN przez starostów oraz wybrane agencje Skarbu Państwa okazała się nieprzydatna dla realizacji celów ustawowych KZN. "Zgłaszane działki przeszły szereg analiz dotyczących oceny zanieczyszczenia gruntu, oceny warunków posadowienia inwestycji, a także opinii prawnych, podatkowych oraz architektonicznych. Dzięki nim dziś możemy mieć pewność, że w wybranych lokalizacjach powstaną dostępne cenowo mieszkania na wynajem" – dodał.

Ustawa o KZN weszła w życie we wrześniu 2017 roku. Przepisy przygotowane zostały w ówczesnym Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. KZN miał pełnić rolę państwowego banku gruntów, na których miały powstać lokale w ramach Mieszkania plus.

W nowelizacji proponuje się m.in. odpłatność za grunty – ma ona wynosić 90 proc. ceny rynkowej przekazanych gruntów, natomiast 10 proc. – trafi do KZN. Zasób będzie także mógł tworzyć spółki celowe – nie tylko z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, jak do tej pory – ale także m.in. ze spółkami Skarbu Państwa, czy funduszami inwestycyjnymi.

Sejm ma się zająć projektem nowelizacji w piątek.