Wczoraj odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Top Employers Polska. To już 10. edycja programu w naszym kraju. 10 lat temu Top Employers Institute rozpoczął swoją działalność w Polsce. Co się zmieniło przez te lata?

Dekada to dość długi okres w życiu każdej organizacji i każdego człowieka. W ciągu tego czasu zmieniły się warunki ekonomiczne, przeżyliśmy kryzys gospodarczy, nastąpił rozwój technologii, organizacje coraz bardziej zaczęły doceniać pracowników i dbać o ich rozwój. Zmieniła się także nasza firma Top Employers Institute, metodologia naszego badania czy wreszcie liczba certyfikowanych organizacji. W 2010 r. w Polsce certyfikowaliśmy 14 organizacji. W tym roku 56 firm uzyskało tytuł Top Employer. Warto wspomnieć, że trzy spośród nich – ING Bank Śląski S.A., JTI Polska Sp. z o.o. i Volvo Group Polska – są z nami konsekwentnie od 10 lat. Jest jednak jedna kwestia, która nie uległa zmianie. To wysokie standardy zarządzania, które miały te organizacje zarówno 10 lat temu, jak i mają je dzisiaj.

Kim jest Top Employer 2019? Co go wyróżnia spośród innych pracodawców?

Celem Top Employers Institute jest przyspieszanie rozwoju strategii HR, aby wzbogacać środowisko pracy. I myślę, że każdy Top Employer 2019 ma dokładnie ten sam cel. Certyfikat otrzymały organizacje, które tworzą takie miejsca pracy, w których ludzie mogą wzbogacać swoje życie zawodowe, dbając jednocześnie o życie prywatne. W naszym programie przyglądamy się m.in. praktykom związanym z zarządzaniem wynikami, procesem wdrażania pracowników, rozwojem przywództwa. Ale przede wszystkim patrzymy, czy rzeczywiście to pracownik jest stawiany na pierwszym miejscu. I tylko taka organizacja ma szansę uzyskać tytuł Top Employer.

Patrząc na listę certyfikowanych organizacji, widzimy przegląd różnych branż. Czy można zatem powiedzieć, że któraś z nich dominuje, jedna wypada lepiej na tle pozostałych?

Pracujemy według jednej metodologii, niezależnie od branży. Tak więc w zasadzie nie powinno być sytuacji, że jeden sektor wypada lepiej niż pozostałe. Możemy jedynie mówić o liczbie organizacji, które przynależą do danej branży i uzyskały certyfikat. Przez wiele lat najwięcej certyfikowanych organizacji działało w branżach telekomunikacyjnej i finansowej. Program TE 2019 to wzrost znaczenia branży farmaceutycznej. Zarówno w Polsce, w Europie, jak i na świecie branża ta jest na drugim miejscu pod względem liczby certyfikowanych firm.

Organizacje, które otrzymały certyfikat Top Employer, dbają o swoich pracowników i posiadają zaawansowane praktyki HR. Jakie wyzwania stoją obecnie przed certyfikowanymi organizacjami?

Ostatnie lata charakteryzuje zawrotne tempo rozwoju technologii. Dzisiejsze miejsce pracy to zupełnie inna rzeczywistość niż 10 lat temu. Postęp technologiczny objął wszystkie dziedziny życia, również biznes. Wiele firm już korzysta ze sztucznej inteligencji, botów, nowoczesnej technologii głosowej. Na podstawie wyników naszego badania widzimy, że to właśnie rozwój technologii wspomagającej procesy HR jest i będzie przez najbliższe lata wyzwaniem dla Top Employers.

Badamy 10 obszarów związanych z HR, w tym ponad 600 różnych praktyk. Patrzymy, jak te obszary są wspomagane przez technologie oraz w jaki sposób firmy mierzą efektywność swoich rozwiązań HR. I widzimy, że technologia pozostaje na niższym poziomie. Dzieje się tak zarówno wśród firm badanych w Polsce, jak i na całym świecie.

Jakiej rady może pan udzielić firmom, które chciałyby dołączyć do tej ekskluzywnej grupy organizacji Top Employers?

Przede wszystkim stawiajcie ludzi na pierwszym miejscu. Twórzcie klimat i okoliczności do dobrego rozwoju, aby ludzie nabywali nowe umiejętności i mogli w pełni wykorzystywać swój potencjał. Jeśli jesteście nastawieni na ludzi, stworzyliście dalekosiężną wizję, w jaki sposób będziecie ich traktować, i chcecie tę wizję konsekwentnie wdrażać, to program Top Employers może być właśnie dla was. Na koniec pragnę pogratulować jeszcze raz wszystkim Top Employers Polska 2019 i życzyć wielu sukcesów. Zaś nam – Top Employers Institute – życzę kolejnych lat obecności na polskim rynku w przyspieszaniu rozwoju strategii HR, aby wzbogać środowisko pracy.