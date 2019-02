Sanofi to stabilny i odpowiedzialny pracodawca, który kieruje się zasadami etycznymi. Firma nie tylko ma swoją misję biznesową, ale także działa świadomie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Innym cennym aspektem Sanofi jest kultura pracy i wartości firmowe takie jak szacunek, odwaga, praca zespołowa i uczciwość, obecne w codziennym życiu pracowników.

Firma Sanofi jest laureatem certyfikatu Top Employer nadawanym przez Top Employer Institute, który istnieje na świecie od 25 lat. W ramach tej certyfikacji oceniane są takie obszary, jak zarządzanie talentami, planowanie zasobów, rekrutacja, onboarding, rozwój, zarządzanie wynikami, rozwój kariery i sukcesja, wynagrodzenia i benefity, kultura organizacyjna.

Rozwój

Sanofi przywiązuje ogromną wagę do rozwoju pracowników, inwestując w innowacyjne rozwiązania szkoleniowe. Takie podejście wpływa na zaangażowanie zespołu, co odzwierciedla się w sukcesie całej firmy.

Pracując w dynamicznym środowisku, jakim jest branża farmaceutyczna, trudno znaleźć czas na rozwój własny. Dlatego też doskonałym rozwiązaniem w Sanofi stała się platforma ICAN CORPORATE. Daje ona stały dostęp do materiałów edukacyjnych, audiobooków, artykułów i wideo. Można korzystać z niej zarówno poprzez komputer, jak i smartfon czy tablet. A jakie są jej zalety? Każdy z pracowników ma nieograniczony dostęp do biblioteki Harvard Business Review, elektronicznej prenumeraty polskiego wydania HBR a także certyfikowanego szkolenia w ramach ICAN Advisor, czyli niezależnie od zajmowanego stanowiska może poszerzać swoją wiedzę z tematów, które są dla niego interesujące np. przywództwo, efektywność osobista, techniki sprzedaży, nowe technologie.

Sanofi w Polsce korzysta zarówno z rozwiązań lokalnych, jak i globalnych. Funkcjonują tu liczne programy, przede wszystkim skierowane do menedżerów, takie jak wystąpienia publiczne czy rozwój przywództwa. W ramach globalnych rozwiązań są prowadzone szkolenia np. z zarządzania zespołem rozproszonym czy szkolenia skierowane do nowo mianowanych menedżerów, np. Management Essential.

Sanofi wspiera też pracowników w doskonaleniu umiejętności językowych, współpracując ze szkołą językową, która organizuje zajęcia grupowe i indywidualne. Dużą popularnością cieszy się również platforma językowa goFluent, która w swej ofercie posiada wirtualne klasy, testy wiedzy, artykuły i wideo.

Kolejną lokalną inicjatywą jest wprowadzony w Sanofi kilka lat temu mentoring. Stał się platformą, dzięki której można wymieniać się doświadczeniem, a jednocześnie wpływać na budowanie nowej kultury organizacyjnej. Obecnie otwarta jest już III edycja tego programu i II edycja Cross Mentoringu z 3 innymi firmami.

Mentoring na dobre zagościł w planach rozwojowych pracowników Sanofi i jest cenionym źródłem wymiany wiedzy, doświadczeń.

Benefity i well being

Rozwiązania „przyjazne pracownikom”, które funkcjonują w Sanofi, powstawały przez wiele lat. Do pakietu benefitowego należą m.in.: opieka medyczna Lux Med dla pracowników i członków najbliższej rodziny, leczenie za granicą podczas podróży, ubezpieczenie na życie i NNW, pracowniczy program ubezpieczenia emerytalnego, karta Multisport. Sanofi dba również o rozwiązania z obszaru well being, np. program home office (4 dni w miesiącu), elastycznego czasu pracy i tzw. Wielkiej Majówki – autorski projekt Sanofi, zachęcający pracowników do wykorzystywania całego urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym. Dzięki niemu osoby, które wykorzystują swój urlop, otrzymują dodatkowe dwa wolne dni w okresie weekendu majowego lub czerwcowego, a tym samym pracodawca wpływa na właściwe wykorzystanie urlopu wypoczynkowego.

Nie tylko zdrowie pacjentów, ale również pracowników jest dla Sanofi ważne, dlatego w okresie infekcyjnym prowadzone są programy prozdrowotne, które poprawiają komfort i bezpieczeństwo pracy. Standardem są też wiosenne akcje bezpłatnej naprawy rowerów czy cotygodniowe zajęcia medytacji w biurze.

Wszystkie te inicjatywy są niezwykle cenione przez pracowników, zarówno w biurze warszawskim, zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie, jak i w zespołach sprzedażowych w całej Polsce. Bardzo ważna jest informacja zwrotna, dlatego menedżerowie i HR uważnie słuchają potrzeb pracowników, prowadząc regularnie ankiety zaangażowania, co pozwala Sanofi z roku na rok ulepszać wachlarz dotychczasowych rozwiązań.

_________________________________________________________________________

O firmie

Sanofi to światowy lider branży farmaceutycznej bezpośrednio zaangażowany w odkrywanie, opracowywanie i upowszechnianie rozwiązań leczniczych, które zaspokajają potrzeby pacjentów na całym świecie.

Główne obszary działalności firmy w Polsce to: leki innowacyjne, szczepionki, leki stosowane w chorobach rzadkich, leki bez recepty oraz dermokosmetyki. Sanofi w Polsce zatrudnia obecnie ok. 1000 osób. Jedna z 112 fabryk Sanofi na świecie jest w Rzeszowie.

www.sanofi.pl