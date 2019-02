Sektor usług biznesowych to bardzo dynamicznie rosnąca branża w Polsce, ale wielu ludzi nie orientuje się, czym faktycznie zajmują się pracownicy. Wiemy, że Citi wyróżnia się tutaj na rynku, zarówno jeśli chodzi o różnorodność obszarów działalności, jak i zaawansowanie usług, jakie realizuje dla klientów z całego świata, a zatem co robi się w centrum usług biznesowych Citi w Polsce?

Coraz częściej tę rosnącą w rekordowym tempie na polskim rynku branżę określa się jako Business Service Centers – centra usług biznesowych. Do takich właśnie zalicza się oddział Citibank Europe w Polsce, które w Warszawie i w Olsztynie zatrudnia w sumie blisko 4,5 tys. pracowników. Stąd świadczymy wyspecjalizowane usługi dla klientów Citi w 96 krajach na świecie. To w Polsce – na globalną skalę – powstają i są wdrażane rozwiązania z zakresu z zakresu IT, bankowości transakcyjnej, oceny ryzyka, finansów, audytu i zgodności regulacyjnej, operacji i technologii czy wreszcie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Jakie są podstawowe obszary działalności?

Centrum usług biznesowych to odpowiedź na wyzwania dzisiejszego świata i rewolucji technologicznej. W warszawskim biurze blisko 1 tys. osób to pracownicy szeroko pojętego IT, od programistów poczynając, a na infrastrukturze kończąc. Coraz większe tempo, w jakim pracuje biznes na świecie, to konieczność wsparcia operacyjnego: nad sprawną realizacją transakcji międzynarodowych czuwa kolejne 1,5 tys. pracowników. Aby mieć pewność, że reagujemy właściwie i na czas wobec cyberzagrożeń, ponad 1 tys. osób monitoruje globalne przepływy pieniędzy. Dodatkowo mamy bardzo wyspecjalizowane zespoły odpowiedzialne za audyt, finanse czy wreszcie walidację modeli, dzięki którym pracujący w Citi matematycy i statystycy próbują przewidzieć przyszłość rynków finansowych.

Czy łatwo znaleźć tu zatrudnienie? Jakie studia, jakie doświadczenie muszę mieć, by pracować w Citi w Polsce?

To bardzo konkurencyjna branża. W ciągu ostatnich kilku lat potroiliśmy liczbę pracowników, zatrudniając rocznie około 1 tys. nowych osób. Wykształcenie, jakkolwiek istotne, nie odgrywa tutaj najważniejszej roli. Wśród naszych pracowników znaleźć można informatyków czy inżynierów, lecz także lingwistów, nauczycieli, a nawet lekarzy! Warto podkreślić, że także bez kierunkowego wykształcenia można próbować swoich sił w podjęciu pracy w centrum usług biznesowych. Kluczowe kompetencje to znajomość języków obcych, umiejętność szybkiego uczenia się i chęć do pracy w szybko zmieniającym się, międzynarodowym środowisku.

Czego oczekują dziś pracownicy od firmy szczycącej się tytułem Top Employer?

Nasi pracownicy to bardzo wymagający klienci! 85 proc. z nich to przedstawiciele pokolenia millenialsów, więc otwarte, partnerskie relacje to podstawa do stworzenia profesjonalnego, ale i przyjaznego środowiska pracy. Oczywiście kluczowe jest konkurencyjne wynagradzanie, ale dla młodego pokolenia liczą się również elementy pozapłacowe: niecodzienne wyzwania, elastyczny czas pracy i nowinki technologiczne. Nasi pracownicy cenią też międzynarodowy charakter pracy w Citibank Europe. Co dziesiąty pracownik to obcokrajowiec, a na korytarzach można usłyszeć aż 29 języków obcych!

Czy planowanie kariery w kontekście rozwoju to kwestia, którą powinna się zająć firma, czy sam pracownik? A może jest wyjście trzecie? Jak to wygląda w Citi?

Filozofia rozwoju w Citi opiera się na „trzy razy E”: Experience-Exposure-Education. Największą rolę odgrywają tu doświadczenia zdobywane w miejscu pracy, ciągły kontakt z ludźmi z całego świata, możliwość uczenia się poprzez udział w złożonych projektach. To pracownicy przejmują inicjatywę i, przy wsparciu menedżerów Citi, odpowiedzialność za swój własny rozwój. Przełożeni planują razem z pracownikiem jego ścieżkę kariery i dostarczają narzędzi, które pomogą ją kształtować. Generatorem rozwoju jest zmiana – pracownik może zmienić stanowiska pracy w ramach Citi zarówno lokalnie, jak i globalnie.

Wiele firm z listy Top Employers podkreśla swoje zaangażowanie na polu różnorodności. Citi pozostaje w tym obszarze jednym z liderów. Dlaczego w Citi w Polsce różnorodność jest tak ważna i jak pracodawca może ją wspierać?

Wśród naszych pracowników mamy obecnie około 15% obcokrajowców reprezentujących 67 narodowości, w gronie menedżerów jest 57% kobiet, a 85% zatrudnionych to milenialsi. Wielu z nich w trakcie pracy z nami zostało po raz pierwszy rodzicami, ale też wielu z nas wkracza w ten etap życia, kiedy zaczynamy opiekować się naszymi rodzicami, a jako rodzice stykamy sie z problemem nietolerancji dla środowisk LGBT. Dla nas zróżnicowane środowisko pracy to takie, w którym wszyscy czują się akceptowani i mogą realizować swoje cele oraz pasje, a to samo w sobie stanowi ogromną wartość. Sprzyjający klimat do działania na rzecz różnorodności tworzą sami pracownicy dzięki społecznościom, w jakie się organizują.

Jakie społeczności działają w Citi?

Mówimy tu m.in. o Citi Women wraz z Woman in Tech, Citi disAbility, Citi Roots (społeczność obcokrajowców), Citi Pride czy Citi Parents, które aktywnie działają na rzecz wszystkich zrzeszonych w tych wspólnotach. Ponad jedna trzecia pracowników uczestniczy bądź korzysta z programów realizowanych przez i dla kobiet, środowisk LGBT+, rodziców, niepełnosprawnych czy obcokrajowców. W Citi tworzymy rozwiązania dla klientów na całym świecie, stąd różnorodność kapitału Citi, jakim są ludzie, stanowi często klucz do sukcesu. Dlatego własnie Citi jest miejscem pracy, w którym każdy może być sobą.

Dowiedz się więcej: http://www.citibank.pl/poland/kariera/index.htm