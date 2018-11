16 listopada odbyła się pierwsza amerykańska edycja CE BioForum w Nowym Jorku. Wzięli w nim udział amerykańscy inwestorzy, zajmujący się w innowacyjnymi projektami w sektorze ochrony zdrowia, naukowcy. Dużą grupę stanowili specjaliści polskiego pochodzenia, realizujący projekty badawczo-rozwojowe, a także przedstawiciele amerykańskich firm biotechnologicznych mających za sobą doświadczenie w tworzeniu i realizacji nowych inicjatyw biznesowych.

- To bardzo ciekawa platforma do spotkania pomiędzy inwestorami amerykańskimi, którzy mają dość bogate doświadczenia w finansowaniu badań i rozwoju w zakresie biotechnologii z polskimi przemysłowcami i inwentorami – mówił po pierwszej amerykańskiej edycji CEBioForum prof. Aleksander Nawrat, zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Liczymy na to, że ta inicjatywa będzie się rozwijała, a przez to ciekawe technologie biomedyczne będą pojawiały się na rynku polskim.

CEBioForum w Nowym Jorku odbyło się po to, by zachęcić zagranicznych inwestorów do rozpoczynania innowacyjnych projektów w Polsce.

- To początek inicjatywy, której celem jest doprowadzenie do systematycznej współpracy biznesowej pomiędzy Europą Środkową, w tym głównie Polski, a USA w tym sektorze – dodaje prof. Tadeusz Pietrucha, pomysłodawca organizowanej w Polsce od 2000 roku imprezy naukowo-biznesowej CEBioForum.

Prof. Tadeusz Pietrucha i rozpoczął pionierską misję tworzenia strategicznego mostu technologicznego (Polish-American Biotech Bridge) z amerykańskimi przedstawicielami innowacyjnego biobiznesu. Polsko-amerykański most biotechnologiczny ma stymulować dynamiczny rozwój tego sektora w Polsce.

W Polsce CEBioForum ma już 18-letnią tradycję. W tym roku organizatorzy: Bio-Tech Consulting oraz 8B Team wychodzą z tą inicjatywą poza granice Unii Europejskiej. Wydarzenie będzie organizowana na przemian w Polsce i USA. W 2019 roku CEBioForum ma się odbyć w Bostonie. Wówczas organizatorzy zaprezentują najciekawsze innowacyjne projekty polskich firm i strat-upy sektora innowacyjnego Life-sciences. Wcześniej, w maju będzie polska edycja imprezy.

- To wydarzenie ma na celu tworzenie tego drugiego przęsła mostu, tym razem po stronie USA. Ma to być platforma do stymulowania wzajemnej współpracy – wyjaśnia prof. Pietrucha.

- Jako PAIH jesteśmy bardzo zadowoleni, że to wydarzenie się odbyło. Dowiedzieliśmy się wiele na temat potencjału polskich laboratoriów, naukowców i funduszy, które są dostępne w Polsce dla zagranicznych inwestorów. Mamy nadzieję, że zaowocuje to współpracą pomiędzy polskimi i amerykańskimi firmami – mówi Ewa Bindek, dyrektor biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Nowym Jorku.

Dlaczego Amerykanie mają być zainteresowani inwestowaniem w kraju zza oceanu? Przede wszystkim taka działalność w Polsce jest dużo tańsza. To stwarza bardzo dobre warunki do rozwoju branży bio-tech i wdrażania nowych technologii.

- Na współpracy zyskają obie strony. W Polsce dysponujemy stosunkowo nowoczesną infrastrukturą, wykwalifikowaną kadrą, która jest w stanie przy dobrym zarządzaniu realizować projekty start-upowe w amerykańskim tempie, możliwością pozyskiwania grantów współfinansujących najbardziej ryzykowne, początkowe etapy rozwoju innowacyjnego projektu biotechnologicznego - tłumaczy prof. Tadeusz Pietrucha.

Rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i pozyskanie zagranicznych inwestorów to jedne z podstawowych założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego. Polski rząd stawia przed sobą zadanie stworzenia przyjaznych warunków dla powstawania nowych firm. To wszystko daje bardzo sprzyjający klimat i nadzieję na pozytywny efekt spotkania i w wyniku tego, uruchamianie polsko-amerykańskich projektów biotechnologicznych w naszym kraju.

