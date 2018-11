Inne ważne rozwiązania w ramach Pakietu MŚP to skrócenie - ze 150 do 90 dni - terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT; status "małego podatnika" w PIT i CIT, który uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie to 1,2 mln euro). Status "małego podatnika" daje prawo ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania (w CIT).

Za uchwaleniem przygotowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pakietu ułatwień, oszczędności i przywilejów dla MŚP opowiedziało się 420 posłów, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się dwóch posłów.

Nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) to prawie 50 uproszczeń, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców, jak wyliczono, zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł. To kolejne – po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu – przepisy, które mają ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Pakiet skierowany jest głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.