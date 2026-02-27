Paramount wysuwa się na prowadzenie. Netflix ma cztery dni

WBD poinformował o uznaniu oferty Paramount za lepszą od tej Netflixa w wydanym oświadczeniu. Według szefa Paramount Davida Ellisona, decyzja o tym zapadła jednogłośnie.

„Cieszymy się, że Zarząd WBD jednogłośnie potwierdził, że nasza oferta jest niezwykle korzystna cenowo, co przekłada się na większą wartość dla akcjonariuszy WBD, pewność i szybkość sfinalizowania transakcji” - oznajmił. Według zapisów umowy WBD z Netflixem na temat przejęcia spółki, rywal Paramount ma teraz cztery dni na ulepszenie swojej oferty, po czym WBD podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Netflix dotąd nie wydał komentarza.

Miliardy dolarów na stole: szczegóły finansowe ofert

Paramount zaoferował cenę zakupu całego przedsiębiorstwa za 31 dolarów za akcję (o 1 dol. więcej, niż poprzednio) oraz dodatkowe 25 centów za każdy kwartał spóźnienia z finalizacją transakcji, licząc od października br. Dodatkowo firma obiecała zapłacić 2,8 mld dolarów za unieważnienie umowy z Netflixem oraz 7 mld odszkodowania, jeśli transakcja zostanie zablokowana przez regulatorów.

Umowa podpisana przez Netflixa z WBD przewidywała zakup przedsiębiorstwa za 27,75 dolara za akcję, lecz bez części zawierającej kanały telewizyjne, takie jak CNN, TNT, MTV czy polski TVN. W myśl umowy kanały te pozostałyby pod kontrolą obecnych właścicieli.

Polityczne tło transakcji i rola Donalda Trumpa

Oferta Paramount dotyczy zakupu całej spółki i - według doniesień - jest faworyzowana przez administrację Donalda Trumpa. Sam Trump powiedział, że ewentualna transakcja powinna doprowadzić do zmiany właściciela CNN, którą oskarża o stronniczość. Przeciwko przejęciu WBD przez Netflixa opowiedzieli się też w środę republikańscy prokuratorzy generalni 11 stanów, którzy wnieśli do resortu sprawiedliwości o zablokowanie transakcji ze względu na obawy dotyczące monopolizacji sektora platform streamingowych.

Wpływy rodziny Ellisonów i przyszłość mediów

Szefem Paramount Skydance jest David Ellison, syn wspierającego Trumpa miliardera Larry'ego Ellisona. Od czasu przejęcia władzy przez Trumpa firmy Ellisonów objły kontrolę nad koncernem Paramount, wraz z telewizją CBS, a także tworzą część konsorcjum, które przejęło kontrolę nad amerykańskim TikTokiem. W obydwu przypadkach właściciele byli oskarżani o ingerencję w treści na korzyść administracji.

W czwartek Biały Dom odwiedzić miał tymczasem szef Netflixa Ted Sarandos na rozmowy na temat transakcji. Trump w ubiegłym tygodniu domagał się od spółki zwolnienia z Rady Dyrektorów byłej doradczyni prezydenta Obamy Susan Rice. Powodem była wypowiedź Rice krytykująca korporacje, które „zgięły kolana” pod naciskiem Białego Domu.