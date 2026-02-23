Decyzja oznacza wyraźne przyspieszenie procedury, która dla największego kolejowego przewoźnika towarowego w Polsce ma znaczenie strategiczne. Od zatwierdzenia planu zależy zakres działań zarządcy i samej spółki – w tym możliwość podejmowania czynności prawnych i faktycznych objętych ochroną przewidzianą w Prawie restrukturyzacyjnym.

Rada wierzycieli a plan restrukturyzacyjny PKP Cargo. Brak stanowiska nie blokuje decyzji

Zarządzenie sędziego-komisarza jest następstwem wniosku złożonego przez radę wierzycieli, która odstąpiła od wydania stanowiska wobec planu i wystąpiła o jego uzupełnienie. O takim kroku spółka informowała 2 lutego. W praktyce oznaczało to wstrzymanie jednoznacznej oceny dokumentu przez organ reprezentujący interesy wierzycieli.

Sędzia-komisarz wskazał jednak jednoznacznie, że zgodnie z art. 318 ustawy Prawo restrukturyzacyjne plan może być modyfikowany także po jego zatwierdzeniu. Co istotne, opinia rady wierzycieli nie ma charakteru formalnie blokującego – jej brak nie uniemożliwia zatwierdzenia planu. W uzasadnieniu podkreślono, że cele postępowania wymagają zatwierdzenia dokumentu „bez dalszej zbędnej zwłoki”, tak aby zarówno zarządca, jak i spółka mogli działać w oparciu o dokument posiadający pełną ochronę prawną.

To istotny sygnał, że sąd restrukturyzacyjny nie zamierza dopuścić do przeciągania procedury w nieskończoność. W praktyce oznacza to, że po 17 marca 2026 roku plan może zostać zatwierdzony nawet bez formalnej rekomendacji rady wierzycieli.

Restrukturyzacja PKP Cargo – tło finansowe i sytuacja rynkowa

Grupa PKP Cargo to największy operator kolejowych przewozów towarowych w Polsce oraz jeden z istotnych graczy na rynku Unii Europejskiej. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2013 roku, co było jedną z największych prywatyzacji w sektorze transportowym w tamtym okresie.

W 2024 roku grupa osiągnęła 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów. Wynik ten należy analizować w kontekście trudnych warunków rynkowych: spadku wolumenów przewozów węgla, wahań w sektorze hutniczym oraz zmniejszonej aktywności przemysłu ciężkiego w Europie. Rynek kolejowych przewozów towarowych w ostatnich latach pozostaje pod presją – zarówno ze względu na transformację energetyczną, jak i rosnącą konkurencję ze strony transportu drogowego.

Dodatkowym obciążeniem dla całej branży były wysokie koszty energii trakcyjnej w latach 2022–2023 oraz rosnące koszty pracy. Część przewoźników w Europie odnotowała w tym czasie wyraźne pogorszenie rentowności, a niektórzy – jak niemiecki DB Cargo – również rozpoczęli procesy głębokiej restrukturyzacji.

Prawo restrukturyzacyjne i art. 318. Elastyczność planu po zatwierdzeniu

Kluczowym elementem obecnej sytuacji jest interpretacja art. 318 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Przepis ten przewiduje możliwość zmiany planu restrukturyzacyjnego również po jego zatwierdzeniu, jeśli wymaga tego interes wierzycieli lub skuteczność postępowania.

W praktyce oznacza to, że zatwierdzenie planu nie zamyka drogi do jego korekt. Dla spółki takiej jak PKP Cargo, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu rynkowym, ma to istotne znaczenie. Plan może być dostosowywany do zmian koniunktury, wyników finansowych czy struktury zadłużenia.

Z punktu widzenia wierzycieli oznacza to zachowanie wpływu na dalszy przebieg restrukturyzacji, choć bez możliwości formalnego zablokowania samego aktu zatwierdzenia dokumentu.

Co oznacza decyzja dla przyszłości PKP Cargo?

Zatwierdzony plan restrukturyzacyjny daje zarządcy i władzom spółki narzędzia prawne do realizacji przewidzianych działań – takich jak ewentualna reorganizacja majątku, zmiany w strukturze operacyjnej, renegocjacje zobowiązań czy optymalizacja kosztów.

Brak zatwierdzenia utrzymywałby stan niepewności prawnej, ograniczając możliwość podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Z perspektywy rynku kapitałowego i kontrahentów jasny status postępowania ma znaczenie dla oceny wiarygodności spółki.

PKP Cargo pozostaje ważnym elementem systemu logistycznego Polski i regionu, obsługując transport surowców energetycznych, materiałów budowlanych, stali, produktów chemicznych oraz ładunków intermodalnych. Skala działalności oraz rola w łańcuchach dostaw sprawiają, że przebieg restrukturyzacji ma znaczenie nie tylko dla wierzycieli i akcjonariuszy, lecz także dla szeroko rozumianego rynku transportowego.

Źródła: