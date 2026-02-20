– Za nami doskonały rok. W ciągu tych czterech kwartałów zainwestowaliśmy rekordową kwotę w rozwój koncernu, bezpieczeństwo energetyczne regionu i źródła możliwie najniższych cen dla Polaków. Już co trzecia złotówka naszych przychodów pochodzi z zagranicy. Osiągnęliśmy niemal 42 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO i ponad 11 mld zł zysku netto, mimo spadku cen paliw. Dziś Polacy mogą tankować taniej i więcej, a my udowadniamy, że silny biznes może iść w parze z troską o ich portfele. W minionym roku zmniejszyliśmy zadłużenie, a jednocześnie zainwestowaliśmy rekordowe 32,6 mld zł, z których znaczna część trafiła do polskich firm. To fundament trwałego rozwoju. Te wyniki oznaczają większą dostępność paliw, szybszy rozwój gospodarki i rosnące zaufanie inwestorów. Dziś jesteśmy mocniejsi niż kiedykolwiek – dla klientów, akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki – mówi Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

W czwartym kwartale 2025 r. Grupa ORLEN wypracowała:

Przychody na poziomie 72,1 mld zł

EBITDA LIFO w wysokości 12,2 mld zł

Przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 12,9 mld zł

W 2025 r. Grupa ORLEN osiągnęła:

Przychody na poziomie 267,3 mld zł

EBITDA LIFO w wysokości 41,9 mld zł

Przepływy z działalności operacyjnej 47,4 mld zł

Wyniki segmentów

Segment Upstream & Supply wypracował zysk EBITDA na poziomie 4,2 mld zł. Średnia dzienna produkcja węglowodorów wyniosła w tym czasie 215 tys. boe.

Wysoki przerób ropy wsparty wzrostem hurtowej sprzedaży paliw miał kluczowe znaczenie dla segmentu Downstream, który osiągnął poziom 3,7 mld zł zysku EBITDA LIFO. W czwartym kwartale ub.r. rafinerie należące do Grupy ORLEN przerobiły 10,3 mln ton ropy. Jednocześnie nadal utrzymywało się trudne otoczenie rynkowe dla petrochemii.

Segment Energy wypracował zysk EBITDA na poziomie 3,7 mld zł. Na wynik miała wpływ głównie zwiększona dystrybucja energii elektrycznej i gazu oraz wyższa produkcja ciepła i energii elektrycznej, w tym o 34 proc. z odnawialnych źródeł. Łączna moc zainstalowana w Grupie ORLEN wyniosła 6,4 GWe (wzrost o 3 proc. (r/r), z czego w OZE 12 proc.). W tym czasie wyprodukowano 5,8 TWh energii elektrycznej, więcej o 18 proc. (r/r).

Zgodnie ze strategią koncernu, segment Consumer & Products integruje sprzedaż nośników energii: gazu, energii elektrycznej oraz paliw do odbiorców końcowych. EBITDA segmentu Consumers & Products wyniosła 1,2 mld zł. Grupa ORLEN koncentrowała się na wzmocnieniu efektywności, w rezultacie czego znacząco wzrosła sprzedaż paliw, gazu i energii elektrycznej.

– Konsekwentnie realizowana strategia oraz sprzyjające otoczenie rynkowe pozwoliły nam osiągnąć solidne wyniki we wszystkich segmentach działalności i dalej wzmacniać stabilność finansową ORLEN. Skupiamy się na zwiększaniu efektywności, odpowiedzialnym zarządzaniu kapitałem oraz spełnianiu oczekiwań naszych akcjonariuszy. Dbamy o bezpieczne fundamenty, rozwijamy potencjał Grupy i przygotowujemy się na przyszłe wyzwania. Dzięki temu budujemy silny, nowoczesny koncern, gotowy na zmienność rynku i dalszy, stabilny rozwój – mówi Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ORLEN ds. Finansowych.

W czwartym kwartale ub.r. Grupa ORLEN wygenerowała 12,9 mld zł przepływów z działalności operacyjnej, a wskaźnik długu netto do zysku operacyjnego EBITDA spadł do poziomu (-)0,07, co świadczy o stabilności finansowej Grupy. ORLEN posiada najwyższe w historii oceny ratingowe – A3 przyznaną przez Agencję Moody’s Investors Service i „BBB+” przyznaną przez Agencję Fitch Ratings. To potwierdza stabilne fundamenty finansowe koncernu i wysoki potencjał do realizacji inwestycji transformacyjnych.

Inwestycje w bezpieczeństwo

Ostatni kwartał 2025 roku był dla ORLEN okresem intensywnego rozwoju, konsekwentnego wzmacniania pozycji rynkowej oraz realizacji długofalowej strategii bezpieczeństwa energetycznego. Spółka przeprowadziła w tym czasie udaną emisję obligacji na polskim rynku o wartości 2 mld zł, potwierdzając wysokie zaufanie inwestorów instytucjonalnych. Pozyskane środki wzmocniły płynność finansową, tworząc stabilne fundamenty pod kolejne inwestycje.

Równolegle koncern rozwijał segment wydobywczy. Spółka ORLEN Upstream Norway przejęła udziały w złożu Tommeliten Gamma od Total Energies EP Norge, a także zwiększyła zaangażowanie w złoża Albuskjell i Vest Ekofisk. Inwestycje te powiększyły zasoby węglowodorów o kilkanaście milionów baryłek ekwiwalentu ropy. Wydobywany gaz trafiał do Polski m.in. przez Baltic Pipe, wzmacniając bezpieczeństwo dostaw i wspierając transformację energetyczną. W kraju rozpoczęto także eksploatację złoża Różańsko oraz rozbudowę infrastruktury w rejonie Dębna.

Istotnym elementem strategii pozostała dywersyfikacja importu gazu. W terminalu LNG w Świnoujściu odebrano z końcem roku 400. ładunek skroplonego gazu, a łączny wolumen importu tą drogą przekroczył 31 mln ton. Dzięki temu niemal połowa gazu trafiającego do Polski pochodziła z dostaw LNG. Jednocześnie ORLEN rozwijał współpracę międzynarodową, podpisując kolejny kontrakt z Naftogazem na dostawy gazu z USA do Ukrainy, umacniając swoją rolę w regionalnym systemie bezpieczeństwa energetycznego.

Dynamiczny rozwój w obszarze gazu i LNG zdobył uznanie na arenie międzynarodowej. ORLEN po raz pierwszy znalazł się w ścisłym finale Platts Global Energy Awards w kategorii „Excellence in Energy – LNG”, co potwierdziło rosnące znaczenie koncernu na globalnym rynku. W minionym roku rozpoczęły się prace rozruchowe w elektrowniach CCGT w Grudziądzu i Ostrołęce. Zainicjowane zostały też dwa nowe projekty: CCGT Grudziądz II i CCGT Gdańsk. Ich realizacja wzmocni stabilność krajowego systemu elektroenergetycznego i pozwoli ograniczyć emisję CO₂.

Jednym z filarów transformacji energetycznej pozostała morska energetyka wiatrowa. Dzięki wsparciu finansowemu z Krajowego Planu Odbudowy, realizowanemu we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ORLEN zabezpieczył 3,5 mld zł na projekty offshore. Na farmie Baltic Power zakończono instalację morskich stacji elektroenergetycznych oraz kolejnych turbin, w tym wyposażonych w gondole wyprodukowane w Polsce. Jednocześnie sąsiedni projekt Baltic East uzyskał decyzję środowiskową i wygrał aukcję prowadzoną przez Urząd Regulacji Energetyki, co otworzyło drogę do budowy farmy o mocy około 1 GW.

Transformacji energetycznej towarzyszył rozwój elektromobilności i magazynowania energii. Sieć ORLEN Charge uruchomiła nowoczesny hub przy trasie S7, skracając czas ładowania pojazdów elektrycznych do około 20 minut i integrując usługi z aplikacją VITAY. We Włocławku rozpoczęto przygotowania do budowy pierwszego przyzakładowego magazynu energii, który zostanie połączony z instalacją fotowoltaiczną, zwiększając jej efektywność.

W ostatnim kwartale ub. r. istotnie wzmocniono również zaplecze logistyczne. Zakończono proces konsolidacji spółek transportowych w Polsce i Czechach, a ORLEN Kolej podpisała kontrakt na dostawę 40 nowoczesnych lokomotyw z firmami PESA i Newag. Inwestycja ta zwiększyła niezależność przewozową Grupy i poprawiła bezpieczeństwo dostaw w sektorze rafineryjnym i petrochemicznym.

Równolegle koncern intensywnie rozwijał obszar innowacji. Fundusz ORLEN VC dołączył do programu inwestycyjnego Energy Impact Partners, wspierając technologie przyspieszające dekarbonizację. W sektorze petrochemicznym podpisano umowę przejęcia spółki S54 od Synthos, porządkując relacje biznesowe i wzmacniając łańcuch wartości produkcji w Płocku.

Ważnym elementem działalności pozostały także projekty edukacyjne i społeczne. ORLEN nawiązał współpracę z Politechniką Warszawską w obszarze biogazu i biometanu, rozwijając zaplecze badawcze dla nowego sektora energetyki. Fundacja ORLEN uruchomiła program grantowy Think Energy, wspierający analizy strategiczne, a spółka kontynuowała zaangażowanie kulturalne we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, promując twórczość kompozytora w „Strefach Melomana” w siedmiu miastach.