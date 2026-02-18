W jaki sposób kontrolować koszty dostawy w e-commerce? Kurier i Paczkomat® w modelu B2B

Kiedy koszty dostawy zaczynają wymykać się spod kontroli?

Na początku działalności często wystarczy prosty cennik: jedna cena za dostawę pod drzwi, jedna za odbiór w punkcie. Wraz ze wzrostem liczby zamówień pojawiają się jednak rabaty, progi darmowej dostawy, różne gabaryty przesyłek i sezonowe kampanie. W pewnym momencie trudno już odpowiedzieć na pozornie proste pytanie: ile tak naprawdę kosztuje dostawa w przeliczeniu na jedno zamówienie.

Typowe sygnały, że koszty dostawy są coraz mniej przewidywalne:

stawki za wysyłkę ustalane są na wyczucie, bez odniesienia do realnych kosztów,

polityka darmowej dostawy nie uwzględnia różnic między formami odbioru,

dane o kosztach logistycznych są rozproszone w kilku systemach,

trudno oszacować wpływ nowych promocji na rentowność wysyłek.

W takiej sytuacji nawet dobre wyniki sprzedaży nie gwarantują zadowalającej marży, bo część zysku znika w nieuporządkowanych wydatkach na dostawę.

Kurier i Paczkomat® dla firm w jednej ofercie biznesowej InPost

Oferta dla biznesu od InPost łączy w jednym systemie dostawę kurierem pod wskazany adres oraz doręczenie przez Paczkomat®. Firmy mogą wysyłać przesyłki kurierskie o wadze do 50 kg, a jednocześnie korzystać z maszyn Paczkomat® dla biznesu, przeznaczonych dla paczek mieszczących się w określonych wymiarach, z dostawą już następnego dnia roboczego. Szczegóły znajdują się na oficjalnej stronie InPost: https://inpost.pl/biznes-i-e-commerce.

Dodatkowo:

przesyłki są odbierane bezpośrednio z siedziby firmy przy wysyłkach kurierem,

status każdej paczki można śledzić w jednym systemie,

integracja sklepu internetowego z API InPost pozwala automatyzować tworzenie wysyłek i porządkować rozliczenia.

W efekcie różne formy dostawy można rozliczać według wspólnych zasad, co ułatwia analizę kosztów i dopasowanie oferty do potrzeb klientów.

Na czym oprzeć politykę cen dostawy dla klientów?

Koszty wysyłki nie muszą być przenoszone na klientów wprost. Ważne, by polityka cen dostawy była spójna z modelem biznesowym firmy i realnymi kosztami logistycznymi.

Przy planowaniu cen dostawy warto wziąć pod uwagę:

Strukturę zamówień – jaka część przesyłek trafia pod adres, a jaka do punktów odbioru. Średnią wartość koszyka – przy jakim poziomie opłaca się proponować darmową dostawę. Udział kosztów logistyki w marży – ile firma jest w stanie „wziąć na siebie”, aby zwiększyć konkurencyjność. Zachowania stałych klientów – czy wybierają raczej wygodę, czy szukają najniższej ceny dostawy.

Na tej podstawie można zbudować przejrzystą siatkę cenową, w której różne formy odbioru są wycenione w sposób przewidywalny i zrozumiały. Ważne jest, aby te zasady były konsekwentnie stosowane we wszystkich kanałach sprzedaży – zarówno w sklepie internetowym, jak i w ofertach kierowanych bezpośrednio do partnerów biznesowych.

Jak monitorować i optymalizować koszty przy kilku formach dostarczenia?

O dobrze zaprojektowanej ofercie dostawy świadczy nie tylko jej kształt, ale też to, jak jest monitorowana na co dzień. Bez regularnego przeglądu danych trudno zauważyć, kiedy koszty zaczynają rosnąć szybciej niż sprzedaż.

W codziennej pracy pomocne może być m.in.:

porównywanie kosztów dostawy do przychodu z zamówień w podziale na formy odbioru,

analiza, które opcje dostawy są wybierane najczęściej przy określonych wartościach koszyka,

sprawdzanie, jak zmienia się liczba przesyłek w czasie kampanii promocyjnych,

przegląd umów i cenników w kontekście rzeczywistego wolumenu wysyłek.

Dzięki takim obserwacjom łatwiej podjąć decyzję o wprowadzeniu progów darmowej dostawy zmianie ceny za wybrane formy odbioru czy przeniesieniu części komunikacji na opcje, które są korzystniejsze kosztowo. Ważne, aby zmiany były wprowadzane stopniowo i jasno komunikowane klientom – tak, by nie naruszyć zaufania zbudowanego wcześniejszą współpracą.

Przemyślana oferta dostawy jako wsparcie rentowności sprzedaży

Kontrola kosztów dostawy to jeden z filarów rentowności w e-commerce B2B. Spójne zasady, przewidywalne ceny i przejrzysta komunikacja z klientami pozwalają rozwijać sprzedaż bez ryzyka, że logistyka zacznie zabierać znaczną część marży. Dobrze zaprojektowana oferta dostawy wspiera zarówno dział finansowy, jak i zespoły odpowiedzialne za obsługę zamówień.

Firmy, które chcą oprzeć swoją strategię wysyłek na połączeniu doręczenia kurierskiego pod adres i odbioru przez Paczkomat®, mogą skorzystać z biznes oferty InPost, dopasowując sposób działania kuriera i maszyn Paczkomat® do swoich założeń kosztowych i planów rozwoju sprzedaży.