70-lecie Totalizatora Sportowego. Mural i konkurs na plakat

Uroczystość związana z obchodami 70-lecia Totalizatora Sportowego zgromadziła przedstawicieli instytucji kultury, administracji publicznej, środowisk twórczych oraz organizacji branżowych.

Mecenas kultury i sztuki

Spotkanie otworzyło odczytanie listu Marty Cienkowskiej, ministry kultury i dziedzictwa narodowego. Podkreśliła ona znaczenie długofalowej współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a podmiotami, które – tak jak Totalizator Sportowy – od dekad systemowo wspierają kulturę. Jak stwierdziła Marta Cienkowska, jubileusz jest okazją nie tylko do świętowania, lecz także do spojrzenia w przyszłość i zadania pytania o rolę sztuki w budowaniu wspólnoty oraz tożsamości społecznej.

Beata Stelmach, prezes zarządu Totalizatora Sportowego, w swoim przemówieniu zwróciła uwagę, że jubileusz nie jest zamknięciem pewnego etapu, lecz kontynuacją drogi obranej siedem dekad temu. Celem jest budowanie wspólnoty i inicjowanie dialogu. Prezes Totalizatora podkreślała, że spółka chce aktywnie uczestniczyć w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, również poprzez kulturę i sztukę. Przyczyniają się do tego środki przekazywane na Fundusz Promocji Kultury.

– Za 2025 rok było to ponad 364 miliony złotych, a od 2003 roku – czyli od momentu, gdy zasilamy ten fundusz – łączna kwota przekroczyła 4,3 miliarda złotych – podsumowywała prezes.

Dzieło, które wspiera czyste środowisko

Podczas uroczystości zaprezentowano makietę muralu zaprojektowanego przez Tytusa Brzozowskiego. Pełne dzieło można oglądać na dwóch ścianach kamienicy przy ul. Zamoyskiego 37 na warszawskiej Pradze Północ. Mural zajmuje łącznie 604 mkw. i stanowi jedną z największych realizacji artysty w przestrzeni publicznej.

Podczas rozmowy z publicznością Tytus Brzozowski opowiadał o procesie twórczym i idei stojącej za projektem. Jak tłumaczył, zależało mu na stworzeniu pracy, która będzie czytelna dla mieszkańców i zakorzeniona w lokalnym kontekście.

– W moich realizacjach zawsze staram się oddać charakter miejsca i jego historię, ale też spojrzeć na nie przez pryzmat współczesności – mówił artysta.

Realizacja muralu była wymagająca również od strony technicznej. Nad projektem pracowało łącznie 21 osób, a prace prowadzono w styczniu 2026 roku, w trudnych warunkach zimowych. Zastosowano przy tym technologię Airlite, powłokę antysmogową aktywowaną światłem, zawierającą nanocząsteczki dwutlenku tytanu. Jak podkreślali organizatorzy, mural ma zdolność neutralizowania zanieczyszczeń powietrza porównywalną z działaniem około 600 drzew.

Zwycięzcy konkursu na plakat jubileuszowy

Drugą część wydarzenia stanowiła ceremonia wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie na plakat jubileuszowy, zorganizowanym przez Totalizator Sportowy i Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, pod honorowym patronatem minister kultury. Konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, nadesłano 1687 prac autorstwa grafików z całej Polski.

Członkowie jury docenili zarówno minimalistyczne, oszczędne w formie projekty, jak i bardziej złożone kompozycje operujące metaforą, humorem i symboliką szczęścia, przypadku oraz sportu.

Pierwszą nagrodę (20 tys. zł) zdobył Grzegorz Myćka, drugą – Jakub Kamiński (12 tys. zł), a trzecią – Przemysław Hajek (7 tys. zł). Przyznano także sześć wyróżnień, które otrzymali: Alicja Wolanin, Bartosz Mikołajczyk, Maciej Lewandowski, Magdalena Marchwicka, Nikodem Pręgowski oraz Aleksandra Sowińska. W głosowaniu internetowym nagrodę publiczności zdobyła Magdalena Marchwicka.

Podczas uroczystości laureatom wręczono dyplomy i czeki, a organizatorzy zapowiedzieli, że wybrane prace staną się elementem oficjalnej komunikacji wizualnej jubileuszu.

Historia Totalizatora Sportowego sięga 1955 roku, instytucję powołano do życia w celu odbudowy infrastruktury sportowej zniszczonej podczas II wojny światowej. Z czasem działalność spółki objęła także kulturę i inicjatywy społeczne. Już w latach 50. XX w. współpracowała ona z wybitnymi polskimi grafikami, a autorem pierwszego plakatu z 1956 roku był Konstanty Maria Sopoćko. Jubileuszowe inicjatywy nawiązują do tych tradycji.