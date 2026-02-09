Ta zmiana perspektywy będzie jednym z tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach zaplanowanego na 22–24 kwietnia.

Europa Środkowa – z Polską jako jednym z filarów regionu – dysponuje potencjałem przemysłowym, logistycznym i infrastrukturalnym, który w warunkach nearshoringu nabiera strategicznego znaczenia. Położenie geograficzne, zaplecze produkcyjne i rozwijająca się infrastruktura sprawiają, że region może stać się jednym z kluczowych węzłów europejskich łańcuchów wartości. Kluczowe pytanie dotyczy dziś nie samego potencjału, lecz warunków jego wykorzystania – w tym stabilności regulacyjnej, dostępności kapitału i zdolności do prowadzenia dialogu pomiędzy biznesem a państwem.

W tym kontekście istotne miejsce w debatach kongresu zajmie temat konkurencyjności rozumianej jako zdolność do trwałego funkcjonowania w zmiennym otoczeniu gospodarczym. Wymaga ona zarówno inwestycji w technologie i infrastrukturę, jak i stabilnego systemu finansowania. Perspektywę sektora bankowego w tej debacie reprezentować będą m.in. prezesi Michał Bolesławski z ING Banku Śląskiego, Szymon Midera z PKO BP oraz João Bras Jorge z Millennium. Będą mówić o roli kapitału w budowaniu odporności i konkurencyjności gospodarki.

Ważnym aspektem są infrastruktura i logistyka jako fundamenty europejskiej konkurencyjności. Sprawne systemy transportowe i komunikacyjne decydują dziś o atrakcyjności inwestycyjnej regionów oraz o zdolności firm do uczestnictwa w globalnych łańcuchach dostaw. Na tym tle wybrzmiewa temat „eksportu 4.0” – awansu firm w globalnych łańcuchach wartości w dobie sztucznej inteligencji i gospodarki opartej na danych. Efektywność eksportu coraz częściej zależy dziś od „jakości wpięcia” przedsiębiorstw w globalną infrastrukturę cyfrową. Transformacja cyfrowa staje się mechanizmem umożliwiającym przejście z roli podwykonawcy do roli współtwórcy wartości.

Zmiana funkcjonowania firm, rynków pracy i systemów decyzyjnych w związku z AI będzie jednym z ważniejszych tematów katowickiego kongresu. Debaty dotyczyć będą również regulacji, odpowiedzialności i etyki technologicznej. Głos w tej dyskusji zabierze m.in. Gülden Le Maire Katrin, doradczyni strategiczna i badaczka etyki w AI, zwracając uwagę na potrzebę równowagi między innowacyjnością a odpowiedzialnością.

Nieodłącznym elementem rozmów o suwerenności i konkurencyjności pozostaje także rola państwa w gospodarce: regulatora, inwestora strategicznego i gwaranta stabilności. Podczas kongresu analizowane będą granice ingerencji publicznej, jakość regulacji oraz warunki sprzyjające przedsiębiorczości i innowacjom.