AstraZeneca odpowiada na te wyzwania, łącząc inwestycje w ludzi z kulturą odpowiedzialności i współpracy. To podejście wynika wprost z wartości firmy.

/> />

Stabilna praca nie oznacza braku zmian

Stabilności zatrudnienia oczekuje dziś większość pracowników, ale to nie oznacza już niezmienności zadań przez lata. W rzeczywistości ciągłej innowacji nikt nie może zagwarantować niezmiennej roli. Stabilność definiujemy inaczej: jako pewność rozwoju, możliwość przechodzenia między rolami, technologiami i kompetencjami oraz wsparcie w budowaniu nowych umiejętności. W praktyce oznacza to gotowość organizacji do inwestowania w podnoszenie kwalifikacji zamiast rezygnowania z pracowników z powodu chwilowego niedopasowania kompetencyjnego. To konkretna realizacja zasady „postępujemy właściwie”: wybieramy długofalowy rozwój ludzi zamiast krótkoterminowych oszczędności.

Środowisko sprzyjające uczeniu się to odpowiedzialność pracodawcy. Zapewniamy narzędzia, czas, merytoryczne wsparcie i bezpieczną przestrzeń testowania nowych rozwiązań. Jednak nawet najlepszy ekosystem nie zastąpi postawy pracownika: ciekawości, otwartości i chęci rozwoju. Kluczem do tworzenia odpornej organizacji, takiej, w której transformacja to dobrze prowadzony proces, a nie rewolucja – jest partnerstwo pracodawcy i pracowników. Firma otwiera możliwości, pracownik aktywnie z nich korzysta.

Międzypokoleniowa sztafeta kompetencji

Młodsze pokolenia wnoszą wyjątkowy atut: samodzielnie opanowały nowe technologie i naturalnie poruszają się w świecie cyfrowym. W AstraZeneca chcemy, aby ta postawa się utrwalała, a nawet inspirowała całą organizację. Cenimy model odwróconego mentoringu, w którym młodzi uczą, jak skutecznie się uczyć i wykorzystywać technologie, a doświadczeni pracownicy nadają temu kontekst i kierunek. W ten sposób budujemy kulturę wzajemnego uczenia się, która wzmacnia wszystkie pokolenia.

Równolegle rośnie znaczenie umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją. Obserwujemy, jak AI przejmuje wiele prostych i powtarzalnych zadań, ale widzimy też, że generuje nowe role. Najważniejszą kompetencją staje się dziś precyzyjne formułowanie pytań do systemów opartych na AI, weryfikacja odpowiedzi i łączenie danych z wiedzą ekspercką. Z myślą o pacjentach, których stawiamy na pierwszym miejscu, podążamy za nauką, traktując AI jako narzędzie wspierające ludzi w podejmowaniu lepszych decyzji – od badań i rozwoju, przez analitykę, po procesy operacyjne.

Rynek talentów to wspólna odpowiedzialność

Istotnym elementem tej układanki są programy stażowe. W AstraZeneca staż to nie tylko lista zadań, lecz przede wszystkim zrozumienie mechanizmów działania organizacji: współpracy zespołów, łączenia medycyny, nauki i technologii, oraz procesu podejmowania decyzji. Chcemy, by uczestnicy wynieśli doświadczenia, które zaprocentują w przyszłości – zarówno w naszej firmie, jak i szerzej na rynku pracy. Im więcej organizacji będzie patrzeć na staże przez pryzmat rozwoju kompetencji, tym silniejszy i bardziej odporny będzie rynek talentów.

Globalna misja, lokalne talenty

Transformacja wymaga inkluzywności. Każdy z nas – niezależnie od wieku czy doświadczenia – potrzebuje rozwijać umiejętność m.in. korzystania z nowych technologii. Rolą HR i całej organizacji jest zapewnienie warunków i narzędzi do rozwoju, ale nikt nie rozwinie kompetencji za pracownika. Sukces opiera się na współodpowiedzialności: pracodawca oferuje możliwości, pracownik je wykorzystuje.

Siłę naszego podejścia widać w Polsce, gdzie łączymy naukę, technologie i operacje na rzecz pacjentów. Kluczowe obszary działalności obejmują: badania i rozwój kliniczny - planowanie i prowadzenie badań klinicznych we współpracy z ośrodkami w kraju, zespoły medyczne i komercyjne w głównych obszarach terapeutycznych – onkologia, choroby sercowo naczyniowe, metaboliczne i nerek, choroby oddechowe i choroby rzadkie; nowoczesne centra usług biznesowych i cyfrowych, łańcuch dostaw i wsparcie jakości, a także programy stażowe i ścieżki rozwojowe dla studentów i absolwentów. To środowisko, w którym naukowcy, lekarze, specjaliści danych i eksperci operacyjni mogą rozwijać karierę w projektach o globalnym zasięgu i realnie wpływać na stan nauki i stan zdrowia społeczeństwa.

Przyszłość pracy to ciągłe uczenie się, odwaga zmiany i odpowiedzialność za decyzje. W AstraZeneca wybieramy tę drogę konsekwentnie: tworzymy warunki do rozwoju, inwestujemy w przekwalifikowanie, łączymy pokolenia i technologie, a fundamentem pozostają wartości – stawiamy pacjentów na pierwszym miejscu, podążamy za nauką, postępujemy właściwie, gramy o zwycięstwo i działamy przedsiębiorczo. Stabilna praca nie oznacza dziś niezmienności, lecz stałość możliwości rozwoju.