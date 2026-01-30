/> />

Obecna sytuacja geopolityczna w wielu krajach zwiastuje kolejne niespodziewane i trudne do przewidzenia zmiany, które wywierają wpływ także na system wartości czy obecne sojusze.

Zmiana jest z natury ryzykowna i choć część osób deklaruje, że postrzega ją jako szansę, to w swojej masie nie lubimy zmian. Badania np. D. Kahnemana i A. Tversky’ego wykazały, że ludzie bardziej boją się straty, niż pragną zysku. Oznacza to, że potencjalna utrata obecnego statusu, przywilejów, komfortu czy nawet wysiłku włożonego w naukę nowych rzeczy jest często postrzegana jako silniejszy bodziec niż potencjalne korzyści płynące ze zmiany. Nawet jeśli zmiana obiecuje 20-procentowy wzrost efektywności, to subiektywna obawa przed utratą kontroli czy statusu może być silniejsza. To dlatego większość woli utrzymanie status quo niż zmianę.

Z tego powodu rola wartości i przywództwa staje się kluczowa dla funkcjonowania firm. Wartości, stanowiące integralną część kultury organizacyjnej, o ile są realne i działają w praktyce, pełnią funkcję drogowskazów pomagających ludziom odnaleźć sens i kierunek działania. Są one przy tym fundamentem, na którym opiera się podejmowanie decyzji i działanie lidera, a także odzwierciedleniem osobistych przekonań i wartościowania. Tym samym wartości odgrywają rolę stabilizującą organizację. Jak wynika z badań zaangażowania w naszej firmie, stabilizacja wraz z atmosferą pracy są od wielu lat wymieniane wśród najbardziej docenianych elementów.

Dziś przywództwo ma dwie uzupełniające się cechy. Lider empatyczny, wspierający i dostępny pomaga rozwiązywać problemy i jest przewodnikiem w organizacji. Oczekuje tego młode pokolenie, na co jasno wskazuje m.in. ubiegłoroczny raport Work War Z. Równocześnie lider musi być odpowiedzialny – za zespół, za wynik, za organizację. To ktoś podejmujący decyzje, także te niepopularne, transparentnie, na podstawie wartości, zasad obowiązujących w danej organizacji. Lider, który odpowiada ze realizację i dowożenie celów, bo firmy muszą zarabiać, aby móc inwestować w rozwój i w pracowników. Na pierwszy plan wysuwa się jego umiejętność słuchania i dobrej komunikacji z zespołem.

Lider ma też niemałą rolę do odegrania w obecnej zmianie technologicznej, wobec nawarstwiających się pytań: Czy AI zabierze mi pracę? Czy z AI będzie mi lepiej? Jak AI pokieruje moim życiem? Mamy tendencję to mitologizacji i upodmiotowienia AI, obdarzania algorytmów mocą sprawczą. Zapominamy, że na końcu decyzję podejmuje człowiek.

Lider nie musi być specjalistą od AI, nie zastąpi nigdy dobrego eksperta w tej dziedzinie, ale musi rozumieć otaczającą go rzeczywistość i mieć świadomość, że ludzie wykorzystujący technologię będą efektywniejsi. Powinien więc umieć rozbudzić ciekawość pracowników, zachęcać ich do rozwoju, stwarzać możliwości, a zarazem komunikować, co zmiana technologiczna oznacza dla poszczególnych osób. Technostres rodzi w ludziach obawy, że sobie nie poradzą, zostaną wykluczeni. Dbałość i uważność na bezpieczeństwo, w szerokim wymiarze uwzgledniającym kwestie zdrowia psychicznego, jest dziś kolejnym bardzo ważnym elementem przywództwa. Wedle raportu ZUS w pierwszej połowie 2025 r. zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania stanowiły trzecią co do wielkości przyczynę zwolnień lekarskich.

Rola liderów jest w dzisiejszych organizacjach nie do przecenienia, musimy przy tym pamiętać, że także i dla nich oznacza to wyzwania, szczególnie w zakresie utrzymania dobrej kondycji psychicznej. Wiele badań pokazuje, że jest to obszar dużego ryzyka, grozi poczuciem wypalenia w pracy, a odsetek takich przypadków jest wyższy niż u szeregowych pracowników.

W Emitel konsekwentnie stawiamy na wartości, komunikujemy je od wielu lat i na ich bazie budujemy narzędzia i procesy. W zeszłym roku uzupełniliśmy nasz zestaw wartości o kolejną: przywództwo i odpowiedzialność. Każdy z nas, niezależnie od stanowiska, może być liderem – dla swojego zespołu, dla projektu, nad którym pracuje, czy w trakcie wykonywania codziennych zadań. Przywództwo to umiejętność przejęcia inicjatywy, pozytywnego wpływania na rzeczywistość oraz inspirowania innych do działania.

Każdy z nas ma wpływ na to, jak firma działa i realizuje cele, dlatego oczekujemy, że każdy pracownik czy menedżer jest współodpowiedzialny za rozwój firmy i wzrost jej wartości, efektywnie zarządzając powierzonymi zadaniami, zasobami lub zespołem oraz przyjmując pełną odpowiedzialność za swoje działania i ich wyniki. To nasza odpowiedź na wyzwania związane z wartościami i przywództwem.

