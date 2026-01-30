Współczesne zarządzanie organizacją finansową wykracza daleko poza wskaźniki ekonomiczne, a kluczowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej staje się jakość polityki personalnej. Decyzja Top Employers Institute o przyznaniu Alior Bankowi certyfikatu na rok 2026 nie jest dziełem przypadku, lecz efektem konsekwencji w działaniu. Nagroda ta trafia wyłącznie do organizacji spełniających najwyższe standardy w obszarze strategii rozwoju talentów oraz innowacyjnych praktyk HR. Jak wskazują przedstawiciele banku, utrzymanie tego tytułu trzeci rok z rzędu wymagało przejścia wymagającego, opartego na twardych dowodach procesu certyfikacji oraz szczegółowego audytu wszystkich procesów kadrowych. Powtarzalność tego sukcesu świadczy o tym, że bank nie tylko wdraża jednorazowe rozwiązania, lecz także długofalowo i odpowiedzialnie podchodzi do rozwoju kultury organizacyjnej.

– Nasza instytucja z dumą tworzy miejsce pracy otwarte na rozwój, docenianie i realizację ambicji pracowników – podkreśla Piotr Wlazło, dyrektor zarządzający pionem HR w Alior Banku. – Inwestowanie w kompetencje zatrudnionych pozostaje jednym z kluczowych elementów strategii firmy, a dbałość o kulturę organizacyjną odbywa się na każdym etapie kariery pracownika. To właśnie pasja i zaangażowanie zespołów sprawiają, że bank znajduje się w gronie liderów rynku pracy – dodaje.

W banku jest wiele działań rozwojowych dostępnych dla pracowników, jednym z nich jest platforma edukacyjna Alior Uniwersytet. Jest to przestrzeń, która służy nie tylko poszerzaniu wiedzy biznesowej, ale także dbałości o dobrostan pracowników. W odpowiedzi na cyfryzację sektora bankowego instytucja kładzie silny nacisk na kompetencje technologiczne. W ramach cyklicznych szkoleń pracownicy zgłębiają tajniki programu Excel na poziomie zaawansowanym, uczą się podstaw tworzenia automatyzacji przy użyciu VBA, a także automatyzacji raportowania i analizy danych. Oferta edukacyjna obejmuje również specjalistyczne kursy z zakresu tworzenia zapytań do bazy MS SQL Server, obsługi Power BI oraz SQL dla analityków. Uzupełnieniem tych działań jest dostęp do platformy LinkedIn Learning, oferującej szeroki wachlarz kursów online prowadzonych przez ekspertów, co pozwala na elastyczne dopasowanie nauki do indywidualnych potrzeb.

Równolegle do kompetencji twardych bank intensywnie rozwija umiejętności przywódcze. Programy takie jak „Przywództwo jutra”, „Boss challenge” czy „ABC menedżera” – comiesięczne szkolenie dla nowych liderów – mają na celu przygotowanie kadry zarządzającej do wyzwań przyszłości. Dużym zainteresowaniem cieszy się program mentoringowy, którego druga edycja zgromadziła 24 pary mentor-mentee, wspierając rozwój kompetencji liderskich poprzez wymianę doświadczeń. Dodatkowo bank wdrożył inicjatywę „Ścieżki rozwoju kompetencji menedżerskich”, która pomaga liderom w diagnozie ich umiejętności, uzyskaniu wielokierunkowego feedbacku oraz ustrukturyzowanym planowaniu dalszego rozwoju. Istotnym elementem budowania atmosfery pracy jest także rozpoczęty w 2025 r. program „Kultura współpracy”, promujący komunikację i współdziałanie. Tradycją stał się już jesienny Festiwal Rozwoju, podczas którego organizowane są webinary, warsztaty i spotkania z inspirującymi prelegentami. Ostatnia edycja tego wydarzenia koncentrowała się na kluczowych dla organizacji wartościach, jakimi są efektywna współpraca i zwinność działania.

Nowoczesna polityka HR w wydaniu Alior Banku to także troska o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, co potwierdza szeroki pakiet benefitów wellbeingowych. Pracownicy korzystają z elastycznych godzin pracy oraz możliwości pracy zdalnej. Bank wprowadził nowatorskie rozwiązania, takie jak „Dzień na U” – dodatkowy dzień wolny przeznaczony na badania profilaktyczne, czy inicjatywę „Dwie Godziny dla Rodziny, dla Człowieka”, umożliwiającą skrócenie czasu pracy. Organizacja wspiera również działalność społeczną pracowników, oferując 16 godzin płatnego czasu na wolontariat. Wyjątkowym benefitem jest nielimitowany dostęp do platformy Mindgram, zapewniającej wsparcie psychologiczne, prawne oraz możliwości rozwoju osobistego. Z rozwiązania tego mogą korzystać nie tylko pracownicy, ale również pięciu członków ich rodzin, co świadczy o holistycznym podejściu pracodawcy do zdrowia i dobrostanu zatrudnionych.

Otrzymanie certyfikatu Top Employers 2026 traktowane jest w banku nie jako zwieńczenie starań, ale jako motywacja do dalszego rozwoju. Przedstawiciele instytucji zapowiadają kontynuację inwestycji w rozwój pracowników i tworzenie jeszcze bardziej przyjaznego środowiska pracy. Plany obejmują także wdrażanie kolejnych innowacji w obszarze HR.

