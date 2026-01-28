Nowy globalny porządek gospodarczy

Światowa gospodarka znalazła się w punkcie głębokiej przebudowy. Wojny, rywalizacja mocarstw, kryzysy energetyczne, presja migracyjna i przyspieszona transformacja technologiczna sprawiają, że dotychczasowe modele rozwoju tracą aktualność. Nad tym, jak będzie wyglądał nowy globalny porządek, zastanawiać się będą uczestnicy konferencji EEC Trends, która odbędzie się 9 lutego w Warszawie. Udział w niej wezmą przedstawiciele świata biznesu, polityki, nauki oraz samorządów.

Europa wobec geopolitycznych wyzwań

Część debat będzie miała wymiar geopolityczny. Europa musi na nowo zdefiniować swoje miejsce w globalnym układzie sił. Uczestnicy będą się zastanawiać nad tym, jak Stary Kontynent ma znaleźć swoje miejsce, łącząc ambicje wzrostowe z potrzebą bezpieczeństwa, odporności i strategicznej niezależności.

Gospodarka i bezpieczeństwo

Coraz wyraźniej widać, że gospodarka nie funkcjonuje w oderwaniu od geopolityki. Decyzje inwestycyjne, kierunki rozwoju przemysłu czy polityka energetyczna są dziś bezpośrednio powiązane z kwestiami bezpieczeństwa. W trakcie EEC Trends dyskutanci będą szukać odpowiedzi na pytanie o rolę Polski. Nasz kraj aspiruje do roli jednego z kluczowych graczy regionu i realnego uczestnika globalnych procesów gospodarczych, stoi przed szansą, ale i wyzwaniem: jak wykorzystać rosnące znaczenie, nie tracąc konkurencyjności?

Biznes, transformacja i inwestycje

Trzy kluczowe obszary dotyczące biznesu, o jakich będzie się rozmawiać w trakcie konferencji, to transformacja energetyczna, wyścig technologiczny oraz inwestycje: publiczne i infrastrukturalne. Rola każdego z nich nie ogranicza się do gospodarki. Ma bowiem również związek z bezpieczeństwem.

Demografia i rynek pracy

W tle narasta istotne wyzwanie związane z demografią. Spadek liczby osób w wieku produkcyjnym wpływa na rynek pracy, system zabezpieczenia społecznego, ochronę zdrowia i edukację. W jakim zakresie odpowiedzią będą aktywizacja zasobów pracy, migracje, ale też inwestycje w kompetencje przyszłości, cyfryzację i robotyzację? Nad tym również będą się zastanawiać uczestnicy spotkania.

Uczestnicy konferencji

Udział w konferencji potwierdzili już m.in.: wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, Jurand Drop, wiceminister finansów, Renata Mroczek, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Michał Bolesławski, prezes ING Banku Śląskiego, Andrzej Jarczyk, prezes TUW PZUW, Kamil Majczak, prezes grupy Qemetica, Piotr Wyborski, prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, Michał Wypychewicz, szef Koronea Family Office i szef rady nadzorczej ZPUE, Krzysztof Dresler, wiceprezes PKO BP czy Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabagu. ©℗

EIS