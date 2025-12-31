Światowy handel detaliczny przygotowuje się do migracji na kody nowej generacji – QR od GS1. Polska nie pozostaje w tyle, pierwsze rodzime firmy już wdrażają to rozwiązanie.

/> />

Sunrise 2027 to inicjatywa zapoczątkowana przez światowy biznes zrzeszony w Consumer Goods Forum, a wspierana przez globalną organizację GS1. Jej celem jest, by do końca 2027 r. kody QR od GS1 stały się powszechnym standardem na opakowaniach produktów, zastępując tradycyjne kody kreskowe. To odpowiedź na potrzeby zarówno konsumentów, oczekujących łatwego dostępu do szczegółowych informacji o produktach, jak i producentów oraz sieci handlowych, które potrzebują zaawansowanych narzędzi do zarządzania danymi i łańcuchem dostaw.

Deklarację przystąpienia do inicjatywy podpisały już m.in. takie marki jak: Barilla, Carrefour, 7-Eleven, Dr. Oetker, Lidl, L’Oréal, Nestlé i Procter & Gamble.

Konsumenci dostaną więcej informacji

Nowe kody dwuwymiarowe (2D), w tym przede wszystkim QR z GS1 Digital Link, potrafią pomieścić znacznie więcej informacji niż tradycyjne kody kreskowe. Dzięki numerowi produktu (GTIN), który jest „zaszyty” w kodzie, mogą być skanowane na kasie i rejestrować sprzedaż, a dodatkowo prowadzić do strony internetowej, na której konsument znajdzie zestaw informacji o produkcie, takich jak m.in.: skład, alergeny, informacje o producencie, instrukcje użytkowania i tutoriale, zasady recyklingu, certyfikaty, wersje językowe, promocje, kupony czy recenzje.

To rozwiązanie, które odpowiada na potrzeby współczesnych konsumentów – świadomych, wymagających i coraz częściej sięgających po telefon podczas zakupów. Badanie Kantar dla GS1 Polska (2024) pokazuje, że 66 proc. Polaków uważa się za konsumentów świadomych, a 55 proc. regularnie analizuje treści na opakowaniach. Jednocześnie 90 proc. korzysta ze smartfona w sklepie, a ponad połowa badanych chce używać QR kodów, by uzyskać dodatkowe informacje.

Korzyści dla firm

Na kodach dwuwymiarowych zyskają nie tylko konsumenci. W składni kodu QR od GS1 poza wymaganym numerem GTIN można zawrzeć także numer partii, datę ważności czy numer seryjny dzięki czemu producenci i sieci handlowe mogą efektywniej zarządzać produktem – szybko wycofywać wadliwe serie, ograniczać marnotrawstwo żywności. Dzięki większej ilości danych umieszczonych w jednym kodzie możliwe jest dokładniejsze śledzenie produktów i analiza ich ruchu w łańcuchu dostaw.

Dzięki standardowi GS1 Digital Link kod QR przekierowuje konsumenta na dedykowaną stronę produktu i tym samym umożliwia bezpośredni kontakt marki z odbiorcą. Opakowanie staje się zatem interaktywnym narzędziem sprzedażowym i komunikacyjnym.

Co więcej, kod QR od GS1 może znacząco zwiększyć dostępność informacji o produktach dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Dzięki zastosowaniu dodatkowej technologii stają się przyjazne dla osób niewidomych, a także mogą umożliwić odsłuch tekstu w formacie audio. W praktyce oznacza to zakupy bez barier – osoby, które dotychczas miały ograniczony dostęp do kluczowych informacji produktowych, otrzymują realne wsparcie i większą samodzielność podczas zakupów. W efekcie firma może wzmocnić zaangażowanie i lojalność klientów, budować wizerunek marki odpowiedzialnej i innowacyjnej, dotrzeć do nowych odbiorców oraz zyskać realną przewagę konkurencyjną.

Globalny trend, lokalne wdrożenia

Globalne marki już wprowadzają kody nowej generacji na swoich produktach. Są to m.in. L’Oréal, Garnier, Finish, Cif, Durex. Pierwsze produkty polskich marek z kodami QR od GS1 już pojawiają się na sklepowych półkach po pozytywnie ukończonym pilotażu z GS1 Polska. Bioelixire, marka z branży beauty, wprowadziła kody QR od GS1 na takich produktach, jak serum z olejkiem z czarnuszki, serum z olejkiem arganowym i serum jedwab & witamina. Skawa Wadowice, marka z branży cukierniczej, umieściła kody QR od GS1 m.in. na drażach Apaczach, drażach Podróżniczkach i wafelkach Big Gimi.

To jednak dopiero początek. Powiększa się grono firm, które oficjalnie zadeklarowały poparcie dla decyzji Consumer Goods Forum i Rady GS1 o przejściu z tradycyjnych, jednowymiarowych kodów kreskowych na nowe kody QR od GS1 do końca 2027 r. Listy intencyjne podpisały już m.in. Jeronimo Martins Polska (właściciel sieci Biedronka), Żabka, Auchan, Hebe, Carrefour Polska, MAKRO, Grupa Maspex (właściciel marki Tymbark), Czarnieckie Makarony i Dr. Oetker Polska.

Oznacza to, że w najbliższych latach coraz częściej będziemy widywać na sklepowych półkach produkty z nowymi kodami QR od GS1. W okresie przejściowym, do końca 2027 r., mogą one widnieć na opakowaniu obok tradycyjnego kodu kreskowego.

Rewolucja, która już trwa

Przejście z kodów 1D na 2D to więcej niż technologia – to zmiana sposobu komunikacji w całym handlu. Konsument otrzymuje kompleksową wiedzę o produkcie w jednym miejscu, a marki zyskują narzędzie do budowania wiarygodności i innowacyjnego wizerunku. Do końca 2027 r. ta transformacja obejmie rynek globalnie.