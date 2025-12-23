Wiceprezydent Krakowa podkreśla, że przy tworzeniu nowej wizji rozwoju gospodarczego miasto wzięło pod uwagę uwzględnić wiele czynników, w tym geopolityczny, ponieważ zawirowania na światowych rynkach mają coraz większy wpływ na lokalną gospodarkę oraz strukturę inwestorów.

Dywersyfikacja gospodarki i nowe inwestycje. Starannie wybrane

- Kraków stał się integralną i bardzo ważną częścią globalnej gospodarki, co świadczy o dojrzałości lokalnego rynku, ale jednocześnie niesie ryzyko negatywnych skutków globalnych turbulencji. Równocześnie dobiega końca dotychczasowa era rozwoju miasta, w której dominującą pozycję zdobył sektor usług biznesowych z ogromną przewagą korporacji międzynarodowych. Ten etap był dla miasta korzystny, przyniósł dużo wartościowych miejsc pracy, wysokie wynagrodzenia, a przede wszystkim bardzo cenne know-how. Ale zmiany technologiczne, w tym rewolucja AI i presja kosztowa wymuszają teraz na nas dywersyfikację gospodarki i poszukiwanie nowych kierunków rozwoju. Nie czekamy, od dłuższego czasu wdrażamy i rozwijamy remedia – tłumaczy prof. Stanisław Mazur.

Kraków tworzy największą w Europie strefę technologiczną obejmującą około 700 ha. Wiąże się to nie tylko z pozyskaniem i uporządkowaniem odpowiednich terenów oraz kreowaniem nowoczesnej infrastruktury, ale też z potrzebą zapewnienia wszystkich niezbędnych mediów, w tym ogromnej ilości zielonej energii w konkurencyjnej cenie dla nowoczesnych firm. Miasto skupuje grunty, negocjuje rozwiązania w obszarze energetyki, prowadzi rozmowy z kolejnymi inwestorami – wybierając tych, którzy odpowiadają strategicznym wizjom i potrzebom.

- Chodzi nie tyle o ilość, co jakość tych inwestycji. Bierzemy pod uwagę ich wpływ na kształt całej gospodarki, lokalny rynek pracy oraz szeroko pojętą innowacyjność – opisuje wiceprezydent.

Lepszy Kraków: współpraca nauki, biznesu i samorządu

Kluczową rolę w nowej strategii rozwoju gospodarczym miasta odgrywa środowisko współtworzone przez liczne uczelnie oraz instytucje badawcze, zarówno te publiczne, jak i prywatne. Miasto dąży do ścisłego powiązania uczelni z biznesem i samorządem, co może znacząco zwiększyć potencjał innowacyjny Krakowa. Przykładem takiej współpracy jest projekt budowy metra – powołano radę ekspertów z krakowskich uczelni, a miasto chce stworzyć konsorcjum, które kompleksowo wesprze realizację inwestycji. Kraków stara się również o utworzenie lokalnej agencji Europejskiej Agencji Kosmicznej, co przyniosłoby prestiż, środki na badania i wzmocniło współpracę z lokalnymi firmami, otwierając przed krakowskimi i małopolskimi przedsiębiorcami wiele nowych możliwości rozwoju biznesów.

Nowoczesne mieszkalnictwo i nowoczesny przemysł - dobrana para

Jednym z najważniejszych wyzwań pozostaje mieszkalnictwo. Miasto planuje wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych pod budowę mieszkań spełniających wszystkie współczesne wymagania. Władze rozważają również wprowadzenie rozwiązań znanych z innych krajów, gdzie deweloperzy przekazują część mieszkań miastu. Równolegle rozwijane są strefy inwestycyjne, szczególnie na wschodzie Krakowa, oraz wspierane są nowoczesne sektory przemysłowe i centra badawczo-rozwojowe.

Miasto zachęca do rozwoju centrów usług biznesowych, ale stawia na ich ewolucję w kierunku bardziej zaawansowanych działań, badawczo-rozwojowych i innowacyjnych projektów. Kraków dąży do tego, by firmy zakorzeniały się na stałe, co zapewni rozwój gospodarczy i stabilność.

- Projekt budowy metra uważamy za inwestycję o charakterze cywilizacyjnym. W naszym przekonaniu, zmieni on miasto na wielu płaszczyznach – podkreśla wiceprezydent. Zaznacza przy tym, że kluczowym wyzwaniem nie są wcale finanse (bo jest wiele podmiotów zainteresowanych finansowaniem i realizacją tego przedsięwzięcia), lecz stworzenie takiego ekosystemu współpracy, który z jednej strony zapewni mieszkańcom najnowocześniejsze i najbardziej komfortowe rozwiązania komunikacyjne, a jednocześnie - skokowy wzrost innowacyjności i know how oraz przysporzy jak najwięcej korzyści krakowskiej nauce i krakowskim przedsiębiorcom.

