Alior Bank udostępnił niedawno nową bankowość elektroniczną. Jej wprowadzeniu towarzyszą atrakcyjne oferty dla przedsiębiorców, zwłaszcza dla klientów otwierających iKonto Biznes z kartą debetową Mastercard z Plusem. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą liczyć na brak opłat za prowadzenie rachunku podstawowego, podstawowe przelewy internetowe (krajowe Elixir, do ZUS i US, transgraniczne/SEPA w opcji kosztowej SHA), wypłaty z bankomatów w oddziałach Alior Banku oraz korzystanie z karty (w promocji do 31.10.2027 r.).

–W Alior Banku chcemy wychodzić naprzeciw polskim przedsiębiorcom, wpierając ich w codziennym prowadzeniu biznesu. Nowa bankowość elektroniczna z pewnością im to ułatwi, a dodatkowe promocje za założenie i korzystanie z iKonta Biznes, pozwolą im skupić się na tym co najważniejsze – rozwoju własnego biznesu – mówi Rafał Kamiński, dyrektor działu produktów transakcyjnych w Alior Banku.

Do 1200 zł na start

Nowi klienci Alior Banku mogą otrzymać nawet 1200 zł za otworzenie rachunku firmowego iKonto Biznes w ramach promocji „1200 zł na start”. Wystarczy, że po spełnieniu warunków promocji złożą wniosek online, skorzystają z kodu „PROMO1200”, wyrażą zgody marketingowe i będą aktywnie korzystać z nowego konta i innych produktów Alior Banku dla firm. Wypłata premii podzielona jest na kilka etapów. Pierwsze 400 zł mogą otrzymać przedsiębiorcy za założenie rachunku online i wykonanie z niego dwóch przelewów online do ZUS lub US w dwóch różnych miesiącach. Na kolejne 500 zł mogą liczyć ci, którzy zdecydują się na kredyt firmowy na kwotę minimum 50 tys. zł. Ostatnie 300 zł przysługuje przedsiębiorcom za terminal płatniczy firmy Polskie ePłatności i wpływy z terminala na konto o łącznej wartości min. 4000 zł.

Nawet 3000 zł premii w promocji „Moneyback”

Przedsiębiorcy, którzy w okresie od 1 stycznia do 19 października br. nie posiadali w Alior Bank rachunku firmowego ani żadnej karty debetowej do tego konta, mogą skorzystać także z promocji „Plusy Karty z Plusem – edycja V”. Decydując się na iKonto Biznes z kartą Mastercard z Plusem mogą zyskać nawet 3000 zł. W ramach oferty, za transakcje kartami z Plusem przysługuje premia w wysokości 5 proc. sumy transakcji, do 150 zł miesięcznie, czyli maksymalnie 1500 zł w ciągu 10 miesięcy. Dodatkowo, także przez pierwsze 10 miesięcy, klienci mogą otrzymać 50 zł miesięcznie zwrotu za wykonywanie przelewów online do ZUS, co daje łącznie nawet 500 zł zwrotu w całym okresie. Ostatnie 1000 zł przysługuje przedsiębiorcom spłacającym raty leasingowe w Alior Leasing. Tutaj także Alior Bank oferuje premię w wysokości 5 proc. raty leasingowej – do 100 zł miesięcznie.

Bankowość elektroniczna Alior Business i aplikacja Alior Business Mobile

Odpowiadając na potrzeby klientów, Alior Bank udostępnił niedawno nową bankowość elektroniczną dla przedsiębiorców. Od października klienci biznesowi Alior Banku zyskali dostęp do szeregu nowych funkcjonalności, w tym możliwość bezpośredniej integracji z systemem klasy ERP dostarczanym przez firmę Comarch SA. Rozwiązanie to jest zintegrowane z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), co pozwala na automatyczne pobranie danych z faktury do systemu Alior Banku, umożliwiając klientom szybsze zlecanie płatności, bez konieczności manualnego wprowadzania danych w formatce przelewu. W systemie pojawiła się również możliwość tworzenia i realizacji płatności cyklicznych, rozszerzony zakres automatycznych powiadomień o zdarzeniach (np. logowaniach, transakcjach) oraz narzędzia do zaawansowanego zarządzania kartami wielowalutowymi.

Nowy system oferuje zintegrowany dostęp do wszystkich najważniejszych usług bankowych, łącząc funkcje niezbędne w codziennym zarządzaniu finansami firmy – od obsługi przelewów krajowych i zagranicznych, dostępu do wielu kont, zarządzania uprawnieniami użytkowników i limitami, przez raporty, dokumenty, a także możliwość korzystania z zaawansowanych rozwiązań takich jak platforma wymiany walut – Autodealing. Katalog dostępnych usług będzie stale rozszerzany i w niedługim czasie dołączą do niego BankConnect, obsługa Biura Maklerskiego oraz Alior Faktor.

Wszystkie funkcje systemu zostały uporządkowane w sposób przejrzysty i intuicyjny, tak aby przedsiębiorcy mogli wykonywać operacje szybko i sprawnie, bez konieczności korzystania z wielu oddzielnych platform. Liczbę kroków potrzebnych do realizacji poszczególnych zadań ograniczono do minimum, a struktura interfejsu została dopasowana do rzeczywistych scenariuszy pracy w firmach.