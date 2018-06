Startupy w tej chwili mają poważne problemy ze współpracą z ministerstwami . – Co do zasady administracja w każdym państwie jest skostniała. Co więcej, żadna z tych firm nie spełnia gwarancji przetargowych w resortach. Startupy są zawsze na przegranej pozycji – przyznaje Paweł Gruza.

Rząd szuka sposobu, by bardziej wykorzystać potencjał tych firm. - Na razie możemy wykorzystywać te możliwości w bardzo ograniczonym, bezpiecznym, niekontrowersyjnym, niekrytycznym zakresie. Oczywiście kwestie tajemnicy skarbowej czy rozliczenia podatków to są takie rzeczy. Nie możemy tych nowych instrumentów wrzucać na głęboką wodę – wyjaśnia wiceminister finansów.

Czym zatem mogłyby się zajmować startupy? - Mamy problem z mikro importem paczek z Dalekiego Wschodu. Dzięki lukom w przepisach przychodzą one do Polski bez cła i VAT-u. Można wykreować takie narzędzia informatyczne, by obywatele ściągający takie rzeczy mogli w łatwy sposób spełnić obowiązek podatkowy – mówi Paweł Gruza.

