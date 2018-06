Również 70 proc. Polaków - dodaje komunikat - "na własnej skórze" doświadczyło przynajmniej jednej próby wyłudzenia wrażliwych danych autoryzacyjnych do swojej bankowości elektronicznej (hasła, PINy, loginy etc.). "Jednocześnie, jedynie 13 proc. Polaków podjęło konkretne działania, by zwiększyć swój poziom bezpieczeństwa w sieci" - informuje komunikat.

Zarazem, dodaje w komunikacie ZBP, "deklaracje Polaków dotyczące ich poczucia bezpieczeństwa w internecie są jednymi z najśmielszych w Europie". "Raport Związku Banków Polskich +Cyberbezpieczny portfel+ informuje, że ponad 90 proc. Polaków twierdzi, iż przy korzystaniu z bankowości internetowej czuje się bezpiecznie lub bardzo bezpiecznie" - zaznacza ZBP.

"Dla ekspertów, opinie te wydają się zaskakująco na wyrost, zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę, iż ponad 70 proc. mieszkańców Polski otwarcie deklaruje, iż w żaden sposób nie rozwija swojej wiedzy nt. cyber zagrożeń i nie widzi także takiej potrzeby w najbliższej przyszłości (badanie Kantar TNS na zlecenie ZBP, kwiecień 2018)" - informuje komunikat.

"W badaniu opinii przeprowadzonym przez Kantar TNS na zlecenie ZBP, Polacy wskazali sektor bankowy jako jeden z najbardziej cyberbezpiecznych sektorów w Polsce. Zaufanie Polaków do sektora bankowego niemal dwukrotnie przekracza poziom zaufania do przedstawicieli wojska i policji oraz prawie pięciokrotnie przewyższa poziom zaufania do sektora telekomunikacyjnego. Jednak bez konsekwentnej edukacji ekonomicznej, oraz utrwalania dobrych nawyków wśród klientów w zakresie korzystania z bankowości elektronicznej, systemy bezpieczeństwa elektronicznego zbudowane przez sektor bankowy mogą okazać się niewystarczające" - czytamy w komunikacie.

ZBP zaleca zarazem, co robić, by bankowość internetowa była bezpieczna. Te zalecenia to: "ustaw silne hasło (cyfry, małe i wielki litery, znaki specjalne); zmieniaj swoje hasło regularnie (zrób z tego nawyk np. pierwszego dnia miesiąca); stosuj różne hasła do różnych serwisów; nie udostępniaj swojego komputera innym osobom; wyłącz automatyczne zapamiętywanie haseł; nie zapisuj nigdzie swoich haseł i PINów; zainstaluj (i aktualizuj) program antywirusowy na swoim komputerze; sprawdzaj z jakiego adresu e-mail przyszła wiadomość od Twojego banku; weryfikuj adres strony swojej bankowości elektronicznej (zwłaszcza domenę tj. końcówkę adresu www); nie podawaj żadnych wrażliwych informacji w e-mailowej korespondencji z bankiem".