Prezes SCNTPL Bartłomiej Płonka podkreślił, że umowa jest nie tylko zwieńczeniem dotychczasowej współpracy z Thales Alenia Space, ale otwiera też nowe możliwości na arenie europejskiej.

"Ta umowa to dla nas bardzo duży krok w rozwoju naszej firmy. Jest to ramowa umowa o współpracy, a zarazem też pierwszy kontrakt na produkcję rzeczywistych paneli satelitarnych do satelit, które będą latać w kosmos. Będziemy dalej pracować nad zwiększeniem konkurencyjności rozwiązań satelitarnych. Ponadto umowa pozwala także na wspieranie Polski w kluczowych programach Europejskiej Agencji Kosmicznej w zakresie struktur statków kosmicznych" - powiedział Płonka na konferencji prasowej.

Jak dodał, umowa ta "jest zwieńczeniem" kilkuletniej współpracy pomiędzy Thales Alenia Space a Śląskim Centrum Naukowo Technologicznym Przemysłu Lotniczego.

"SCNTPL i TAS będą rozwijać wspólne inicjatywy mające na celu badania, rozwój i produkcję konstrukcji satelitarnych. Ponadto nadal będzie realizowany transfer technologii kompozytowych do Śląskiego Centrum. Na podstawie tej umowy firma Thales Alenia Space złożyła pierwsze zamówienie w SCNTPL na panele strukturalne dla platformy satelitarnej Spacebus NEO" - powiedział Płonka.

Nie ujawnił jednak wartości tego kontraktu.

Dyrektor generalny Thales Alenia Space Jean-Loic Galle powiedział, że dzięki tej umowie SCNTPL dołączy do globalnego łańcucha dostawców przemysłu kosmicznego.

"Ta umowa odzwierciedla zaangażowanie Thales Alenia Space w Polsce. Chcemy być ważnym partnerem dla polskiego przemysłu kosmicznego poprzez wykorzystanie ogromnego ludzkiego potencjału i rozwijanie inicjatyw partnerskich. Chcemy wychodzić naprzeciw nie tylko programom rządowym, ale i potrzebom rynku komercyjnego - powiedział.

Jean-Loic Galle dodał, że pierwsza satelita z polskimi podzespołami poleci w kosmos pod koniec 2019 roku. "Będzie to mała satelita o wadze 3,5 tony" - dodał.

W ocenie dyrektora TAS dzięki temu partnerstwu SCNTPL umocni pozycję ważnego ośrodka badawczo-rozwojowego na arenie międzynarodowej. "Nasze porozumienie potwierdza rolę SCNTPL w budowaniu zaawansowanych struktur satelitarnych w celu zaspokojenia potrzeb zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym" - wskazał.

Śląskie Centrum Naukowo Technologiczne Przemysłu Lotniczego zostało uruchomione w 2012 r. Ukierunkowane jest na świadczenie usług dla przemysłu lotniczego. Ideą Centrum jest również to, aby technologie stosowane w lotnictwie wdrażać także w innych dziedzinach, takich jak w przemysł jachtowy, motoryzacja, kolejnictwo oraz energetyka wiatrowa - wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie lekkich i wytrzymałych materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkownikowi. Głównym udziałowcem Centrum jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju z Gliwic.

Thales Alenia Space to francusko-włoskie konsorcjum, które ma ponad 40-letnie doświadczenie w projektowaniu, integracji, testowaniu i zarządzaniu innowacyjnymi systemami kosmicznymi w dziedzinie telekomunikacji, nawigacji, obserwacji ziemi, ochrony środowiska, badań, nauki oraz infrastruktury orbitalnej. Thales Alenia Space jest spółką joint venture utworzoną przez Thales (67 proc.) i Leonardo (33 proc.). Razem z koncernem Telespazio tworzą "kosmiczny sojusz", który oferuje usługi i rozwiązania z sektora kosmicznego. Thales Alenia Space stworzyła platformę do realizacji misji cywilnych i wojskowych. Innowacyjne rozwiązania są wykorzystywane w pomiarach wysokości, meteorologii i przy budowie radarów wysokiej rozdzielczości oraz przy obserwacji i eksploracji przestrzeni kosmicznej. Spółka zatrudnia 7 500 pracowników w dziewięciu krajach.