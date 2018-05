„Moda na Siemianowice" - to brzmi, jak hasło piarowe, a tymczasem, co nadaje takiemu sloganowi i znaczenia, i wartości, zrodziło się wśród ... mieszkańców. Wynikło z ich obserwacji, z ich rozmów ze znajomymi. Po prostu coraz więcej młodych osób chce zamieszkać właśnie tutaj. Z jednej strony miasto leży w centrum śląskiej aglomeracji w sąsiedztwie Drogowej Trasy Średnicowej oraz autostrad Al i A4. Szybko, bo w 9 minut, można stąd dotrzeć do stolicy województwa, a dzieląca je od Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach odległość, to zaledwie 19,7 km. Z drugiej strony Siemianowice są enklawą zieleni - z pięcioma parkami, malowniczymi stawami oraz terenami rekreacyjnymi takimi, jak np. Rzęsa z polaną dinozaurów. Nie mówiąc już znakomitej klasy obiektach sportowych - strzelnicy myśliwskiej, 18-dołkowym polu golfowym, boisku do hokeja na trawie ze sztucznym oświetleniem, które gościło imprezy sportowe europejskiej klasy. Ponadto miasto może pochwalić się czterema basenami - w tym najstarszą, zabytkową, krytą pływalnią w Polsce i basenem sportowym z zastosowaną nowatorską metodą podgrzewania wody, wykorzystującą odnawialne źródła energii. Na terenie miasta powstało wiele siłowni na świeżym powietrzu, pumptrack, skateparki oraz nowoczesne, bezpieczne place zabaw. Tych walorów nie mogą nie dostrzec współcześni Polacy, którzy chcą łączyć zawodową mobilność z ekologicznym życiem. Te walory, bardzo istotne, stanowią jednak tylko bazę dla budowy pozytywnego, przyjaznego mieszkańcom, wizerunku miasta. Niezwykle ważne są bowiem programy społeczne ułatwiające życie dzieciom, młodzieży, młodym rodzicom, samotnym matkom oraz seniorom, jak również działania wychodzące naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom biznesu. Do tych ostatnich należą np. cykliczne, organizowane przez Urząd Miasta, spotkania integracyjno-promocyjne, bezpłatne targi firm oraz zapewnienie inwestorom jednych z najkrótszych w regionie terminów załatwienia urzędowych spraw.

Stosowna, wprowadzona przez obecne władze, polityka mieszkaniowa, to kolejny ważny element batalii o pozyskanie mieszkańców. Od 3 lat sukcesywnie realizowany jest plan remontów pustostanów komunalnych, dzięki czemu do końca 2017 roku 136 rodzin odebrało klucze do swojego mieszkania. Przekształcane też są oraz sprzedawane tereny inwestycyjne przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowego, zarówno dla klientów indywidualnych jak i deweloperów, wreszcie i miasto prowadzi własne inwestycje z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Pilotażowy projekt zakłada budowę 130 mieszkań komunalnych w dzielnicy Bańgów. Ważne jest to, że realizowane w mieście działania, mające na celu zachęcenie do zamieszkania właśnie tutaj nie ustają. Cały czas Siemianowice Śląskie zwiększają swoje walory rekreacyjne. W tym roku do użytku zostało oddanych 17 km nowych ścieżek rowerowych skomunikowanych z sąsiednimi miastami, uzupełnionymi czterema centrami przesiadkowymi oraz powstają kolejne obiekty do czynnego spędzania czasu zarówno dla dzieci jak i Seniorów - również jako projekty zgłaszane przez samych mieszkańców w Budżecie Obywatelskim. Corocznie oddawane są też do użytku kolejne kilometry nowych nawierzchni dróg, co przysparza miastu pozytywnych ocen. Siemianowice Śląskie mają aspirację, aby stać się miastem pełnym, kompleksowym, które na każdym etapie życia człowieka zaspokaja jego wszystkie potrzeby. Po prostu miastem na całe życie.

