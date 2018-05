W Strefie Kultury, na terenach po dawnej kopalni węgla kamiennego, powstały wspaniałe siedziby Muzeum Śląskiego z zabytkowym Szybem Warszawa, z którego można podziwiać panoramę Katowic, a także Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Tuż obok, w sąsiedztwie Spodka, powstało Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) – miejsce spotkań biznesu, nauki, kultury oraz sportu. Zielony dach MCK z tarasem widokowym stał się nowym punktem spotkań mieszkańców Katowic, a także ulubionym plenerem fotograficznym młodych par.

Apetyt na kulturę

Jeśli chcecie wiedzieć, co w kulturze piszczy, koniecznie wybierzcie się do Katowic, gdzie o gustach się nie dyskutuje. Tutaj się obserwuje, słucha i bawi do białego rana. Wakacyjne doznania zagwarantują nam dwie imprezy – OFF Festival i Tauron Nowa Muzyka, na których usłyszymy zarówno gwiazdy światowego formatu, jak i artystów, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę muzyczną.

Nie bez przyczyny Katowice otrzymały tytuł kreatywnego miasta UNESCO w dziedzinie muzyki. O każdej porze roku natkniemy się na świetne koncerty, a o imprezach takich jak Rawa Blues Festiwal, chyba nie trzeba przypominać. A jakby tego było mało, repertuar Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia zaspokoi apetyt największych melomanów.

Lecz przecież nie samą muzyką Katowice żyją. Miłośnicy teatru powinni pilnować terminów i repertuarów, w szczególności gdy zbliżają się Letnie Ogrody Teatralne lub Katowicki Karnawał Komedii. I ostrzegamy: bilety rozchodzą się szybciej niż świeże bułeczki!

A gdy już skończy się ostatni koncert, a wszyscy aktorzy zejdą ze sceny, nie wracajcie od razu do domu! Warto nadłożyć drogi i nie wsiadać w pierwszy lepszy tramwaj. Wybierzcie się na spacer po Katowicach i poszukajcie neonów, by zobaczyć na własne oczy „śląskie Las Vegas”.

Czas na miłość

Jeśli chcemy spędzić w Katowicach kilka romantycznych chwil, to koniecznie trzeba udać się na Nikiszowiec. To górnicze osiedle położone jest poza ścisłym centrum, ale swoim urokiem zachwyca każdego gościa.

Nikiszowiec to prawdziwa perełka architektoniczna, która znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki, czyli industrialnej trasie turystycznej. Zdobył również czwarte miejsce w plebiscycie „7 Nowych Cudów Polski” zorganizowanym przez „National Geographic Traveler”. Charakterystyczna ceglana zabudowa skrywa wiele tajemnic, które warto poznawać we dwójkę – z jednej strony można spróbować prawdziwej śląskiej kuchni, z drugiej – zajrzeć do pracowni tutejszych rzemieślników, którzy tworzą wyjątkową biżuterię z węgla lub akwarele prezentujące pejzaż miasta.

Rodzinna przygoda

Rodzinny wypoczynek w Katowicach? Czemu nie! Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Ci, którzy lubią spędzać czas na łonie natury, powinni odwiedzić Dolinę Trzech Stawów. Ogromną frajdę może też sprawić wodny plac zabaw, który będzie orzeźwiającą odskocznią w upalne dni.

Żądni przygód podróżnicy mogą odwiedzić wystawę „Na Tropie Tomka”, która znajduje się w Muzeum Śląskim. W zabytkowym budynku stolarni znajdzie-my świat, który doskonale znamy z książek Alfreda Szklarskiego. A spacerując po Katowicach, warto się uważnie rozglądać, by nie przeoczyć posążków Beboka czy Utopka na Katowickim Szlaku Ślonskiej Godki.

Propozycja na medal

Jeżeli nie potrafisz usiedzieć w miejscu, to poniższe propozycje są dla ciebie. Sportową przygodę w Katowicach można przeżywać dwojako.

Przede wszystkim warto wsiąść na rower, a może to zrobić każdy, bo w mieście działa sieć wypożyczalni rowerów miejskich. Dzięki temu zobaczymy różnorodny krajobraz Katowic. Perełką jest oczywiście Dolina Trzech Stawów, gdzie aktywni mogą pojeździć na rolkostradzie, która była jedną z pierwszych w regionie. Nie każdy wie, że w Katowicach można także popływać kajakiem, spróbować wędkarstwa i skorzystać z bogatej oferty obiektów sportowych, która obecnie rozbudowywana jest o trzy baseny z halami sportowymi. Aura sprzyja w Katowicach sportowcom – mogą tutaj biegać, jeździć na rowerze po parkach, lasach i jeziorach, które zajmują połowę powierzchni miasta!

Z drugiej strony można skorzystać z bogatej oferty imprez sportowych. Na stałe w kalendarzu miejskich wydarzeń zapisał się wyścig Tour de Pologne, który w tym roku odbędzie się po raz dziewiąty. Meta katowickiego etapu usytuowana jest przy Spodku, który regularnie jest areną najważniejszych widowisk siatkarskich. Katowice mają także swoją Aleję Gwiazd Siatkówki.

– Katowice przyciągają wielu turystów, którzy chętnie uczestniczą w organizowanych tutaj wydarzeniach, zarówno w Strefie Kultury, jak i na przebudowanym rynku, gdzie mogą także wypocząć pod palmami na wybrzeżu sztucznej Rawy. Zapraszam do Katowic, w których każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

