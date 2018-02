Tak, w ostatnich latach dużo się u nas działo. W ciągu minionych czterech lat lokalnie stworzyliśmy centrum usług wspólnych, przejmując procesy obsługi klientów z oddziałów Medtronic w krajach Europy Zachodniej. W skali globalnej przeszliśmy fuzję z firmą Covidien, umacniając pozycję lidera rynku sprzętu medycznego. Urośliśmy, a zmiany wynikające z tak szybkiego rozwoju przyczyniły się do wyniesienia naszych celów na nowy poziom. Stąd wzięła się potrzeba zbudowania silnej marki pracodawcy, która wsparłaby dalszy rozwój organizacji i odpowiedziała na związane z nią wyzwania. Nasza obecność w tegorocznym badaniu Top Employers to próba oceny, czy idziemy w dobrym kierunku. Potwierdziliśmy, że nasze praktyki w obszarze polityki personalnej są rynkowe, ale to nie znaczy, że na tym zakończymy. Mamy apetyt na więcej. W przyszłości praca działu personalnego będzie zmierzała do dalszej poprawy procesów, komunikacji, budowania zaangażowania i lojalności naszych pracowników.

Co wyróżnia was jako pracodawcę? Czym przyciągacie pracowników?

Myślę, że wyróżnia nas to, że Medtronic żyje misją, która pozostaje niezmienna od ponad 50 lat. Dla nas najważniejszy jest pacjent i jego dobro. Wkładamy dużo wysiłku w to, żeby pracownicy rozumieli specyfikę branży, w której działamy i czuli, że ich praca wpływa na to, że w każdej sekundzie produkty i rozwiązania Medtronic poprawiają jakość życia aż dwóch osób na świecie. Nie mniej istotna jest oferta dla pracowników: pakiet benefitów, dobre wynagrodzenie, masaże w biurze czy choćby biuro w centrum Warszawy i oczywiście możliwość pracy przy różnorodnych, złożonych projektach i zdobycia doświadczenia zawodowego. Oferujemy również wiele mniej popularnych na rynku praktyk: Program Pomocy Pracowniczej, czyli poufną infolinię dla osób potrzebujących wspracia dostępną dla naszych pracowników i ich rodzin, dodatkowe, sponsorowane przez pracodawcę ubezpieczenie na życie, bogatą ofertę szkoleń e-learningowych, czy programy wpierające działania w obszarze zdrowego trybu życia.

Na jakie obszary i kompetencje zwracacie uwagę podczas procesu rekrutacji?

Nasza organizacja jest zróżnicowana; znajdą więc w niej zatrudnienie zarówno profesjonaliści z dużym dorobkiem, jak i osoby bez wcześniejszych doświadczeń zawodowych. Wiele naszych ofert, szczególnie w obszarze obsługi klienta skierowanych jest do takich właśnie kandydatów. Poszukiwania właściwych pracowników koncentrują się wówczas na doskonałej znajomości co najmniej dwóch języków zachodnioeuropejskich, pozytywnej energii i dbałości o jakość. W dziale handlowym szukamy osób ze znajmością specyfiki naszego sektora rynku. Niezależnie od części organizacji, do której szukamy kandydatów, proces rekrutacji jest wieloetapowy. Składa się z wywiadów behawioralnych, testów wiedzy i kompetencji sprawdzania referencji. Często obsadzamy nowe role kandydatami z wewnątrz. Jeśli ich brakuje, liczymy na rekomendacje naszych pracowników i dotychczas nie byliśmy rozczarowani. System poleceń to jeden z najbardziej efektywnych kanałów, jaki wykorzystujemy.

Jak wygląda system motywacyjny w Waszej firmie?

System motywacyjny w Medtronic opiera się na kilku prostych założeniach. Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań, takich jak systemy premiowe, oparte na realizacjach celów specyficznych dla różnych działów w firmie. Inaczej motywujemy pracownika działu handlowego, inaczej zaś osoby zatrudnione na stanowiskach w obsłudze klienta. Ale to nie wszystko. Jakiś czas temu wdrożyliśmy nowoczesne globalne rozwiązanie służące docenianiu ponadstandardowego wysiłku. Program o nazwie „Recognize!” ma wymiar materialny, ale równocześnie jest platformą, za pomocą której pracownicy mogą docenić wysiłek innych osób zatrudnionych w naszej organizacji. Podziękowanie za współpracę za pomocą tego narzędzia towarzyszy nam w codziennej pracy i ma również wymiar motywacyjny. Dodatkowo chętnie angażujemy pracowników w złożone projekty, dając możliwość wejścia w rolę CEO obszaru, za który odpowiadają. To doskonały sposób nie tylko na budowanie motywacji, ale też poczucia odpowiedzialności i innowacji w organizacji, która musi działać szybko, mając na względzie dobro pacjentów.

Czy podejmujecie jakieś działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu?

Działania w obszarze CSR stanowią bardzo ważną część globalnej strategii Medtronic. Wiele aktywności w tej sferze kierujemy do naszych pacjentów poprzez fundacje stworzone z myślą o nich. Przykładem takiej inicjatywy jest nagroda Bakkena, której nazwa pochodzi od nazwiska współzałożyciela Medtronic Earla Bakkena. Nagroda Bakken Invitation Award została ustanowiona w 2013 r.

Jest przyznawana osobom, które dzięki nowoczesnym technologiom medycznym zyskały „drugie życie” i poświęcają je na pomoc innym. Działamy też lokalnie, wspierając inicjatywy, które są istotne dla naszych pracowników poprzez organizację zbiórek celowych czy też pomoc osobom i instytucjom w potrzebie.