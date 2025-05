Elektryki są szansą dla branży leasingowej

Leasing rośnie w Polsce bardzo dynamicznie. W ubiegłym roku branża sfinansowała aktywa o wartości ponad 110 miliardów złotych.

- To bardzo duży kawałek inwestycji polskich przedsiębiorstw i rynek się bardzo dobrze rozwija. Mamy 10-procentową dynamikę rok do roku, co szczególnie w tym okresie dużej niepewności gospodarczej i politycznej jest bardzo ważne. Potwierdza bowiem, że nasze firmy, nasi klienci chcą się rozwijać i inwestować – powiedział Dariusz Tucharz.

Samochody w centrum uwagi

W jego ocenie warto, aby branża leasingowa skupiła się na samochodach.

- Jesteśmy aktualnie w procesie dużej zmianie technologicznej, dostępne są samochody z nowymi napędami, mamy auta elektryczne i to jest szansa dla spółek leasingowych. Nie chcemy być wyłącznie świadkiem zmiany technologicznej, lecz uczestnikiem tego procesu. Dlatego mocno stawiamy na finansowanie samochodów elektrycznych - mówił.

Jest to również wyzwaniem. Wiceprezes mLeasing zauważył, że klienci oczekują dużo szerszej usługi niż tylko finansowania.

- Dzisiaj klienci oczekują wygody, przewidywalności kosztów, coraz popularniejsze są usługi full service leasing, czyli w przypadku samochodów nie tylko finansowanie pojazdów, ale również wszelkie usługi związane z obsługą techniczną, naprawami, likwidacją szkód i tak dalej – wskazywał.

Nowoczesne technologie otwierają nowe możliwości

Przykładem wpisywania się w oczekiwania klientów są systemy telemetrii.

- Rynek będzie się zmieniał w takim kierunku, że będziemy analizowali sposób wykorzystania pojazdu, styl jazdy, częstotliwość poruszania się i w oparciu o te parametry klient będzie uiszczał płatności. Oferta będzie skrojona pod jego potrzeby – prognozował przedstawiciel branży leasingowej.

Znaczenie digitalizacji i technologii jest nie do przecenienia.

- Widzę tu dwie perspektywy. Jedna to jest ta, z czego korzystają klienci, a druga - zaplecze organizacyjne po naszej stronie - zauważył.