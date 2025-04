Janusz Komurkiewicz z FAKRO o sporcie w biznesie: Kibice identyfikują się z drużyną, ale też z marką towarzyszącą wydarzeniom sportowym

Nie byłoby wielu, jeśli nie większości sportowych sukcesów bez wsparcia biznesu. Bez sponsorów o wiele wolniej rozwijałby się także sport lokalny, a liczne sekcje nie zaistniałyby po prostu nigdy. A czym jest dziś sport dla biznesu?

Sport jako nośnik reklamy. Ale nie tylko

- To oczywiste, że sport jest dla firm właściwie od zawsze nośnikiem reklamy i bardzo ważnym elementem działań marketingowych, daje ogromną możliwość budowania relacji z naszymi klientami i potencjalnymi klientami, ale także kontrahentami i pracownikami. Pozwala budować i utrwalać markę. To się nie zmieniło, ale odbywa się dziś w innych okolicznościach i w nieco inny sposób niż w minionych dekadach, bo zmienia się świat, zmieniamy się my i zmieniają się nasze potrzeby oraz sposoby korzystania z informacji – opisuje Janusz Komurkiewicz przypominając, że FAKRO jest najwierniejszym sponsorem polskiej reprezentacji piłkarskiej: partnerstwo to trwa już 21 lat.

Podkreśla, że ogromną zaletą sportu jest to, że przekaz marketingowy dociera do odbiorcy w sposób bezpośredni. Przy niskim zaufaniu odbiorców do większości innych kanałów informacyjnych, pozwala to skuteczniej promować firmę i jej ofertę. – Ludzie identyfikują się nie tylko z drużyną, której kibicują, ale też często z marką, która towarzyszy wydarzeniom sportowym. To wielka sprawa, bo mówimy tu o konkretnych emocjach – wyjaśnia członek zarządu FAKRO.

Dodaje, że oprócz promowania i wzmacniania brandu można przy pomocy wydarzeń sportowych propagować różne działania firmy, czysto biznesowe, mniej lub bardziej prosprzedażowe, związane z konkretnymi produktami, ale też charytatywne, społeczne, budując w ten sposób pełniejszą świadomość marki, ale też silniejszą więź z klientami i partnerami handlowymi, tworząc odpowiednią atmosferę wokół firmy.

Sport i biznes: adresatem klienci, partnerzy handlowi i wykonawcy

- Jest oczywiste, że chcemy dotrzeć do bardzo szerokiej grupy potencjalnych klientów, ale też w dużym stopniu adresujemy nasz przekaz do naszych partnerów handlowych, do sprzedawców oraz – z uwagi na specyfikę branży - do wykonawców, by zachęcić ich do sięgania po nasze produkty. W naszym wypadku są to m.in. architekci, ale też dekarze, których środowisko staramy się integrować w wielu obszarach, także poprzez sport – mówi nam Janusz Komurkiewicz.

Podkreśla, że firma działa na wielu płaszczyznach, wspierając zarówno sport wyczynowy – reprezentacja Polski jest ważnym, ale tylko jednym z przykładów – jak i amatorski, w tym trampkarzy i juniorów, a także świetnie radzącą sobie kobiecą drużynę piłkarską. Sponsorowanie tego pierwszego wiąże się z opisanymi wyżej profitami reklamowymi, natomiast utrzymywanie drużyn i sekcji amatorskich jest częścią społecznej misji firmy, która od swego zarania jest silnie zaangażowana w życie lokalnych społeczności.

Biznes i sport: jak daleko Polsce do Włoch?

A na ile blisko lub daleko nam w Polsce do wypracowania modelu znanego z krajów mających za sobą wiele dekad współpracy biznesu i sportu, jak Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania czy Wielka Brytania? Jaki wpływ na tę współpracę ma rosnące PKB Polski i coraz większa siła nabywcza znacznej części polskiego społeczeństwa? Co wyniknie z faktu, że rekordowo dużo Polek i Polaków chce uczestniczyć w wydarzeniach sportowych? Czy Polska zdobędzie mistrzostwo świata w piłce nożnej?

Odpowiedzi na te i inne pytania w naszej relacji wideo.