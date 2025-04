Przedsiębiorcy wciąż napotykają na bariery na wspólnym unijnym rynku

Jak wskazuje Mariusz Mielczarek, dyrektor ds. regulacji i sektora publicznego Amazon w Europie Środkowej i Wschodniej, poprawa konkurencyjności Unii Europejskiej wymaga podjęcia różnorodnych działań. Chodzi między innymi o usuwanie barier, wciąż istniejących na wspólnym rynku.

Raporty Mario Draghiego i Enrico Letty, mówiące o konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz o przyszłości jednolitego rynku, jasno pokazały, w jakim miejscu znalazła się Unia Europejska.

/> />

- Niestety diagnoza jest dość przykra dla Europejczyków. Jeszcze 20 lat temu byliśmy na tym samym poziomie co USA. Dziś widać, że gospodarka amerykańska wyraźnie nas wyprzedziła. Co gorsze mamy słabe wskaźniki demograficzne w Europie, a te są istotne dla naszej konkurencyjności. Kluczowe stają się również ceny energii i regulacje – wymienił Mariusz Mielczarek w rozmowie z DGP, zrealizowanej podczas obchodów 35-lecia Krajowej Izby Gospodarczej.

Dlatego, jak podkreślił, niezbędne są inwestycje, które przyspieszą rozwój europejskiej gospodarki, aby ta nie została jeszcze bardziej w tyle za Ameryką czy Azją. Wcześniej trzeba się jednak pozbyć barier. Jedną z nich są ceny energii elektrycznej, wyższe niż w Stanach Zjednoczonych czy Chinach. Inne przeszkody dotyczą swobody i pewności działania przedsiębiorców na wspólnym rynku. Przykładem jest sektor energii, telekomunikacji czy rynek kapitałowy. Ma to negatywne konsekwencje dla firm, pogarszając ich warunki działania czy dostęp do kapitału.

Mariusz Mielczarek opowiedział też o tym, jak Amazon wspiera małych i średnich przedsiębiorców w rozwoju, zwłaszcza w obliczu znacząco różnych regulacji obowiązujących w Europie.

- Dziś przedsiębiorca, który chce eksportować przez Amazon do 10 krajów musi się zmierzyć z około 100 różnymi i instytucjami i składać im niemal 300 raportów w kontekście ROP. To bywa bardzo zniechęcające – tłumaczy i dodaje, że na te trudności Polska zwraca uwagę podczas swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Chodzi o to, aby Komisja Europejska - po przeglądzie wspólnego rynku – odpowiednio ukierunkowała dla niego nową strategię.

/> />

Prezentowane wypowiedzi odzwierciedlają wyłącznie opinie ich autora.