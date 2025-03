Krajowa Izba Gospodarcza wspiera przedsiębiorców w nowoczesnej formie

Misja Krajowej Izby Gospodarczej pozostaje niezmienna, jest nią również w dużej mierze wspieranie przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej. Nowe są jednak narzędzia, jakimi się przy tym posługuje – opowiedzieli o tym Andrzej Arendarski, poseł, współzałożyciel i wieloletni prezes KIG, a obecnie jej prezydent, oraz Marek Kłoczko prezes organizacji.

Szefowie Krajowej Izby Gospodarczej wskazali zgodnie, że polska gospodarka wiele osiągnęła. Stała się bowiem jedną z bardziej proeksportowych w Unii Europejskiej. Świat podlega jednak dynamicznym zmianom, teraz nawet szybszym niż kiedykolwiek. Dlatego firmy nie mogą osiąść na laurach i muszą trzymać rękę na pulsie, jeśli chcą dalej się rozwijać za granicą. A warto o tym myśleć, polskie firmy mają bowiem potencjał, aby podbijać zagraniczne rynki.

/> />

- Przedsiębiorcy na ogół mają świadomość, że zachodząca obecnie rewolucja technologiczna stwarza nowe szanse silnym, a wyrzuca za burtę słabych. Naszą rolą, jako izby, jest nie tylko krzewić wiedzę o tym, co się dzieje na świecie, ale też pomagać polskim przedsiębiorcom, aby osiągali sukcesy – powiedział Marek Kłoczko, podkreślając, że promocja jest potrzebna nawet tym firmom, które są już obecne za granicą. Zawsze bowiem trzeba zabiegać o klienta.

Jak definiował z kolei Andrzej Arendarski, ci którzy nie nadążają za zmianami, nie wyczuwają ich, przegrywają z konkurencją. Dlatego przez lata rola KIG we wspieraniu polskich firm uległa zmianie.

- Od początku byliśmy ukierunkowani na ich promocję za granicą oraz przyciąganie inwestycji zagranicznych do naszego kraju. Zmieniają się jednak narzędzia, za pośrednictwem których to robimy – zaznaczył.

Wcześniej były to tradycyjne metody, takie jak seminaria informacyjne, oferowanie udziału w misjach gospodarczych, w targach, wystawach. Dziś KIG skupia się na dostarczaniu rzetelnych informacji od wiarygodnych ekspertów na temat zagranicznych rynków. To ważne w czasach dostępu do różnych treści, za pośrednictwem internetu. Wiarygodność informacji zyskała pierwszorzędne znaczenie.

/> />

- Dlatego izby nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach pozostaną trwałym elementem struktury okołobiznesowej. Ich siła będzie zależała od tego, czy będą miały wyczucie, co jest dla biznesu najważniejsze, jak można go wspierać, na przykład będąc pośrednikiem między administracją państwową czy lokalną a przedsiębiorcami – podkreślili przedstawiciele KIG.

Rozmowa miała miejsce podczas Jubileuszu 35-lecia Krajowej Izby Gospodarczej. Centralnym punktem wydarzenia, odbywającego się pod hasłem „Przyszłość jest Wspólnotą”, była konferencja, w której udział wzięli znamienici goście: przedstawiciele władz państwowych, przedsiębiorcy, naukowcy. Gościem specjalnym wydarzenia był laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii – Daron Acemoglu.