Cyberbezpieczeństwo i kontrola technologii: klucz do ochrony infrastruktury krytycznej

Ostatnie tygodnie dobitnie pokazały, że kontrola nad technologią jest kluczowym elementem cyberbezpieczeństwa. Bez niej niemożliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa systemom, urządzeniom i infrastrukturze krytycznej. Europa, a w szczególności Polska, stoi przed wyzwaniem uregulowania tej kwestii i stworzenia mechanizmów chroniących przed zagrożeniami cyfrowymi.

Znaczenie kontroli technologicznej

Produkcja technologii w Europie daje unikalną przewagę: cały proces - od projektu po wykonanie - odbywa się w Unii Europejskiej. Oznacza to pełną kontrolę nad oprogramowaniem i sprzętem, co znacznie wzmacnia cyberbezpieczeństwo. Problemem są natomiast miliony urządzeń w infrastrukturze krytycznej, które nigdy nie przeszły szczegółowych badań pod kątem cyberbezpieczeństwa. Brak regulacji w tej dziedzinie może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Rodzaje zagrożeń cybernetycznych

Ataki na infrastrukturę krytyczną mogą przybierać różne formy. Wyróżniamy trzy główne kategorie ataków:

1. Ataki fizyczne – bezpośrednia ingerencja w sprzęt lub oprogramowanie urządzenia.

2. Ataki na komunikację – przechwycenie i manipulacja sygnałami przesyłanymi między urządzeniami.

3. Ataki na łańcuch dostaw – wprowadzenie złośliwego oprogramowania już na etapie produkcji.

W przypadku ataków masowych zagrożenie nie dotyczy pojedynczego urządzenia, lecz tysięcy, a nawet milionów połączonych w sieć urządzeń ICT. Takie skoordynowane działania mogą prowadzić do całkowitej destabilizacji krytycznej infrastruktury.

Jakie kroki należy podjąć?

Pierwszym krokiem powinna być zmiana podejścia w systemie zamówień publicznych. Obecnie brak jest kryteriów cyberbezpieczeństwa, co oznacza, że na rynek trafiają niesprawdzone urządzenia, w tym te sprowadzane z Chin. Wprowadzenie wymogów dotyczących transparentności pochodzenia technologii i jej weryfikacji znacznie ograniczy ryzyko. Firmy spoza UE bardzo często ukrywają się rejestrując działalność w Unii Europejskiej i wprowadzając do Polski urządzenia produkowane w Chinach.

Polska nie posiada jeszcze standardów cyberbezpieczeństwa dla urządzeń sieciowych w infrastrukturze krytycznej. Niezbędne jest opracowanie regulacji, które zapewnią, że wykorzystywane technologie spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Warto również dążyć do wdrażania tych regulacji na poziomie całej Unii Europejskiej.

Odpowiedzialność za infrastrukturę

Państwowe instytucje odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo powinny podjąć działania na rzecz preferowania europejskich dostawców technologii. Brak jakichkolwiek wymogów sprawia, że każdy importer może wprowadzić na polski rynek dowolne urządzenia, co stanowi poważne zagrożenie.

Pierwszym krokiem powinna być regulacja rynku krajowego, a następnie dążenie do ustanowienia wspólnych norm na poziomie Unii Europejskiej. Europa musi stawiać na rozwój własnych technologii, aby zapewnić cyberbezpieczeństwo swoim obywatelom i instytucjom.

Cyberbezpieczeństwo to jedno z kluczowych wyzwań współczesnej Europy. Bez ścisłej kontroli nad technologiami, które są wykorzystywane w infrastrukturze krytycznej, cały system pozostaje narażony na poważne ataki. Polska i Unia Europejska powinny jak najszybciej wprowadzić odpowiednie regulacje, aby skutecznie chronić swoje systemy przed zagrożeniami cybernetycznymi.