Jakub Turowski z Meta: sztuczna inteligencja jest szansą również dla europejskiej gospodarki

W sytuacji, kiedy ważą się losy konkurencyjności Europy w globalnym świecie, sztuczna inteligencja może odegrać dużą rolę. Jej potencjał wciąż bowiem jest niewykorzystany – mówi Jakub Turowski, dyrektor ds. polityki publicznej Meta w Europie Środkowo-Wschodniej

W rozmowie z DGP przedstawiciel koncernu, do którego należy Facebook, przytoczył raport Goldman Sachs, w którym jest mowa o tym, że jeżeli AI zostanie mądrze wykorzystana może przynieść ponad 10 procentowy wzrostu PKB w najbliższej dekadzie.

- Dziś jednak mówiłbym bardziej o potencjale, a nie o czymś, co jest naprawdę realne – powiedział, zwracając uwagę na regulacje w obszarze cyfrowym, które mogą okazać się hamulcem.

- Często słyszę pytanie o ryzyka związane z rozwojem nowych technologii. Uważam, że powinnyśmy pytać, szczególnie w Europie o to, co nam grozi w związku z ich brakiem – podkreślił i dodał, że Stany Zjednoczone są liderem innowacji, które potem kopiują Chiny, a jedyne co robi Europa – to reguluje. I wskazał, że konsekwencje tego są namacalne. Jeszcze 20 lat temu PKB per capita Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej były identyczne. Dzisiaj ten pierwszy jest dwa razy wyższy a w gronie największych firm na świecie nie ma żadnej z UE.

- Trzeba się zastanowić co poszło nie tak i to zmienić. Inaczej Europa będzie miała problem z konkurencyjnością w globalnym świecie – zaznaczył.

Jakub Turowski uważa w związku z tym, że konieczne jest zastopowanie rozwoju regulacji obejmujących rynek cyfrowy w Europie. Trzeba też zmienić sposób ich wdrażania.

- W ostatnich pięciu latach mieliśmy do czynienia z istnym tsunami regulacyjnym, jeżeli chodzi o kwestie cyfrowe. Konsekwencją tego jest powstanie większej liczby regulatorów – zauważył.

Przedstawiciel Meta mówił również o tym, że sztuczna inteligencja nie jest rewolucją, a ewolucją technologiczną, która rozpoczęła się wiele lat temu. jej rozwój przyspieszył jednak w ciągu ostatnich dwóch lat, stając się gospodarczym game changerem.

Rozmowa miała miejsce podczas Jubileuszu 35-lecia Krajowej Izby Gospodarczej. W ramach towarzyszącej temu wydarzeniu konferencji rozmawialiśmy m.in. o tym jak sztuczna inteligencja zmieni nasze życie, społeczeństwo i gospodarkę.

