- Regulacje są potrzebne, bo zapewniają stabilizację rynku, lepsze zasady i warunki pracy, lepszą jakość życia, ale z całą pewnością Unia Europejska jest przeregulowana, przez co najbardziej innowacyjne firmy, startupy, uciekają nam do USA. Musimy to szybko zmienić – mówi Jacek Cieplak, wiceprezes Pracodawców RP, w studiu Dziennika Gazety Prawnej w Polish Business Hub na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

- Jedną kwestią jest przeregulowanie, a drugą to, że jeśli ktoś chce funkcjonować na europejskim rynku, to ma w praktyce do czynienia z 27 różnymi regulacjami. Największym zadaniem Unii Europejskiej będzie takie uproszczenie i ujednolicenie przepisów, aby biznes mógł działać na tych samych, czyli równych zasadach – dodaje Jacek Cieplak.

