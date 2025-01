Kinga Piecuch, HPE Polska, w Davos: Świat bardzo potrzebuje dziś współpracy na wielu polach

- Sztuczna inteligencja nie jest czymś nowym, ona się rozwija, jest narzędziem i źródłem inspiracji. Wspólna dyskusja liderów świata polityki i biznesu na ten temat ma głęboki sens – mówi Kinga Piecuch, prezes Hewlett Packard Enterprise, w studiu Dziennika Gazety Prawnej w Polish Business Hub na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Kinga Piecuch wspomina podróże do Davos w latach 90. – z prof. Markiem Belką oraz prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Opowiada, jak wiele zmieniło się od tego czasu – zarówno w samej miejscowości, jak i w przebiegu organizowanego w niej WEF, topowego spotkania globalnych liderów biznesu i polityki. Tegoroczna dyskusja koncentruje się z jednej strony na wyzwaniach geopolitycznych, a z drugiej – na nadziejach i obawach związanych z najszybszym w dziejach rozwojem technologii.

- Każda willa, pomieszczenie w Davos zostało wynajęte na dyskusję i to jest bardzo twórcze. To miejsce stało się źródłem niesamowitej inspiracji do współpracy. Polska bardzo potrzebuje inspiracji, ale też sama ma potencjał, by inspirować innych. A współpraca jest dziś światu niezwykle potrzebna – podkreśla Kinga Piecuch.

Zapraszamy do obejrzenia całego wywiadu.