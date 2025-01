Uniwersytet Warszawski w Davos: Polskie uczelnie mają do odegrania kluczową rolę w świecie AI

- W centrum rewolucji technologicznej musi być człowiek. Uniwersytety nieustannie o tym przypominają i robią bardzo wiele, by rozwój technologii służył ludziom, a nie zagrażał im – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w studiu Dziennika Gazety Prawnej na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Uniwersytet Warszawski, reprezentowany w Davos przez rektora oraz kanclerza Roberta Grey’a i prof. Piotra Sankowskiego z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, jest partnerem Polish Business Hub, stworzonego z inicjatywy polskich przedsiębiorców miejsca spotkań i dyskusji biznesu, polityków, dziennikarzy z całego świata. UW jest także, obok University of Cambridge, University of Tokyo, University of Applied Sciences of the Grisons, Google i Cisco, partnerem AI House.

Zapraszamy do obejrzenia całego wywiadu.