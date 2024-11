- Automatyzacja procesów pozwala usprawnić procesy operacyjne oraz obniżyć ich koszty, wpływa na efektywność i konkurencyjność polskich biznesów w łańcuchu dostaw – podkreśla Przemysław Lewicki, Prezes Zarządu SAIO, w studiu DGP na OEES 2024.

SAIO to należąca do grupy ING spółka technologiczna z branży Robotic Process Automation (RPA), która pozwala zautomatyzować powtarzalne zadania wykonywane na komputerze.

- Udostępniamy i rozwijamy platformę do kompleksowej robotyzacji procesów biznesowych, niezależnie od branży. To rozwiązanie sprawdza się też doskonale w sektorze samorządowym. Prawie w każdej firmie i instytucji istnieje przecież wiele powtarzalnych procesów, które pracownicy obsługują ręcznie. Robotic Process Automation (RPA) to technologia, która pozwala zautomatyzować takie powtarzalne zadania, jak przenoszenie danych między aplikacjami, poprzez naśladowanie sposobu, w jaki pracują ludzie – wyjaśnia Przemysław Lewicki.

SAIO łączy własne doświadczenie w zakresie RPA z algorytmami sztucznej inteligencji. Sprawdza się w sprzedaży, zarządzaniu klientami, skarbowości, finansach, rachunkowości, HR, procesach zakupowych, IT, zarządzaniu operacyjnym i innych obszarach pracy biurowej. Ponieważ wiele firm w Polsce, zwłaszcza tych mniejszych, dopiero zaczyna swą przygodę z profesjonalnym wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w tym AI, eksperci wspierają przedsiębiorców zapewniając bezpłatny przegląd procesów i szkolenia. Rozwiązanie jest dostosowane do indywidualnych wymagań. Korzysta z niego coraz więcej firm w każdej branży, w wielu krajach, z uwagi na lepsze wyniki biznesowe, ograniczenie kosztów, zmniejszenie ryzyka ludzkich błędów oraz odporność na nieprzewidziane zdarzenia i zmiany trendów.

- Po zautomatyzowaniu mozolnych i – co tu mówić – nudnych procesów wzrasta też poziom satysfakcji i zadowolenia pracowników z pracy – podkreśla prezes SAIO.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania całego wywiadu.