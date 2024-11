Temat kompetencji cyfrowych staje się kluczowym elementem debaty publicznej. Czym właściwie są kompetencje cyfrowe, dlaczego są tak istotne i jak je rozwijać? Na te pytania odpowiedzi udzielała Anna Panek, członek zarządu Soonly Finance odpowiedzialna za HR, w rozmowie z redaktorem Szymonem Glonkiem.

Co to są kompetencje cyfrowe?

Anna Panek wyjaśniła, że kompetencje to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. W kontekście cyfrowym oznaczają one nie tylko znajomość nowych technologii, ale także zdolność ich efektywnego wykorzystywania. Chodzi o umiejętność interpretacji informacji, komunikacji w świecie cyfrowym oraz zarządzania danymi w sposób zrozumiały dla różnych odbiorców.

Dlaczego firma finansowa stawia na kompetencje cyfrowe?

Soonly Finance, właściciel marki Vivus, działa w pełni online. To wymusza nie tylko edukację klientów w zakresie korzystania z usług cyfrowych, ale także rozwój cyfrowych umiejętności pracowników. Jak wskazała Anna Panek, w Polsce nadal wiele osób preferuje bezpośredni kontakt, np. telefoniczny, w przeciwieństwie do społeczeństw skandynawskich, które znacznie wcześniej przystosowały się do samodzielnego korzystania z technologii online.

Badania wskazują, że Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem kompetencji cyfrowych – tylko 40% Polaków sprawnie korzysta z technologii w codziennym życiu, podczas gdy w Finlandii jest to aż 80%.

Jak rozwijać kompetencje cyfrowe?

Anna Panek podkreślała, że rozwój kompetencji cyfrowych wymaga wielopłaszczyznowego podejścia:

Edukacja w szkołach: Reforma systemu edukacji powinna uwzględniać zajęcia z programowania i praktycznego wykorzystywania technologii.

Szkolenia w miejscu pracy: Kluczowe jest wsparcie dla pracowników, szczególnie starszych pokoleń (50+), poprzez szkolenia oswajające z technologią.

Kampanie społeczne: Media i działania społeczne mogą zachęcać seniorów do korzystania z bankowości internetowej czy telemedycyny, pokazując korzyści płynące z technologii.

Promowanie postępu technologicznego: Pracodawcy i liderzy powinni budować pozytywne nastawienie do technologii, jako narzędzia ułatwiającego życie, a nie zastępującego ludzi.

Zagrożenia związane z cyfryzacją

Cyfryzacja niesie ze sobą również wyzwania, szczególnie w obszarze zdrowia psychicznego. Stres związany z pracą online, presja technologiczna oraz brak umiejętności adaptacyjnych mogą prowadzić do wypalenia zawodowego i problemów psychicznych. Według Anny Panek, kluczowe jest rozwijanie odporności psychicznej oraz tworzenie środowisk pracy wspierających pracowników w przyswajaniu nowych technologii.

Rozwój kompetencji cyfrowych to nie tylko szansa na usprawnienie codziennego życia, ale również klucz do integracji społecznej i poprawy jakości życia. Jak podkreśliła Anna Panek, inwestowanie w te umiejętności przynosi korzyści zarówno indywidualne, jak i społeczne – od zdrowia, przez efektywność pracy, po większą swobodę korzystania z nowoczesnych narzędzi.

Warto zatem, niezależnie od wieku czy doświadczenia, zadbać o rozwój swoich cyfrowych umiejętności, aby nadążyć za zmieniającym się światem.