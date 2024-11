Jaką rolę do odegrania w gospodarce ma przemysł? Jak powinien on wyglądać? Dlaczego kluczem do przyszłości są nowe technologie i na ile przedsiębiorcy wykorzystują ich możliwości w podnoszeniu efektywności i budowaniu przewagi konkurencyjnej? – na te pytania odpowiadali w studiu DGP na OEES 2024 prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej OEES, i Maciej Zieliński, prezes Siemens Polska.

Nasi rozmówcy komentowali m.in. świeżo opublikowane wyniki piątej edycji badania Digi Index, prowadzonego na zlecenie Siemensa wśród średnich i dużych przedsiębiorców. To swego rodzaju barometr świadomości technologicznej osób decyzyjnych i menedżerów firm produkcyjnych w Polsce w branżach produkcyjnych (Food&Beverage, Chemistry&Pharmacy, Automotive i Machinery).

Nasz tegoroczny raport wskazuje na wzrost dojrzałości cyfrowej średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Mierzony w 4-stopniowej skali wskaźnik Digi Index wzrósł z 1,8 w zeszłym roku do 2,3 obecnie. To bardzo znacząca poprawa. Duży udział w niej miał sektor spożywczy, co świadczy o tym, że branża ta przechodzi intensywną transformację. W przypadku dużych firm nastąpiła delikatna korekta – z poziomu 2,7 do 2,5 – mówił Maciej Zieliński.

- Badanie Digi Index jest bardzo istotne, bo pokazuje, że zarówno dla średnich, jak i dużych przedsiębiorstw strategiczne podejście do procesu cyfryzacji wciąż jest dużym wyzwaniem. Najistotniejszą słabością polskich przedsiębiorstw jest – oprócz problemów z finansowaniem – brak strategicznego podejścia do transformacji cyfrowej. Zwraca uwagę fakt, że znacznie częściej jako motywy transformacji wskazują one te związane z szeroko rozumianą efektywnością (wyższa wydajność, optymalizacja procesów, oszczędność kosztów) niż na te związane z długofalowym i zrównoważonym rozwojem firmy, jak zamiar oparcia tego rozwoju na innowacyjnych rozwiązaniach i nowych modelach biznesowych – komentował prof. Jerzy Hausner. Dodał, że działania większości przedsiębiorców są reaktywne: polegają na dostosowywaniu się do istniejących trendów, tworzonych przez innych graczy, a nie tworzeniu. Jeśli chcemy grać w pierwszej lidze, musimy na dużo większą skalę tworzyć trendy.

- Kluczem do takiego rozwoju jest właśnie mądre wykorzystanie nowych technologii – podkreślił prezes Siemens Polska. Dodał, że polskie firmy produkcyjne zmierzają konsekwentnie w kierunku cyfrowej transformacji, ale mogłyby to robić bardziej dynamicznie, wykorzystując istniejący w kraju potencjał.

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania całej rozmowy.