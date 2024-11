Co dalej z polską gospodarką i sektorem bankowym, w jaki sposób może on wspierać rozwój firm – to niektóre wątki poruszone podczas jubileuszowej, X edycji Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, który odbył się w Warszawie.

W tle jest ważne wyzwanie związane z brakiem pracowników.

– Sporo polskich firm inwestuje w parki maszynowe, poprawianie efektywności. Choć wydaje się, że gospodarka bardzo dobrze się nie rozwija, to tak naprawdę mamy 5 proc. bezrobocia, realnie pewnie 2 proc. – zauważa Adam Pers. Stąd wynika potrzeba inwestycji w technologie, badania i rozwój czy maszyny, które bank finansuje nie tylko poprzez tradycyjny kredyt, ale też leasing, bardzo popularny w polskiej gospodarce. Po stronie wyzwań dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej jest stabilizacja warunków działania oraz przewidywalność, jak mówi Adam Pers ważne i dla banku, i dla jego klientów. JPO