Nowa Era dla Startupów w Polsce Startupy, czyli młode, innowacyjne firmy, odgrywają ważną rolę w polskiej gospodarce. Często zakładane przez młodych przedsiębiorców, wnoszą innowacje i rozwiązania technologiczne, które mogą wspierać rozwój dużych firm, takich jak PZU, jednego z liderów polskiego sektora ubezpieczeniowego. Marcin Kurczab, dyrektor innowacji w PZU, podczas wywiadu dla „Dziennika Gazety Prawnej” opowiadał o przemianach, jakie zaszły w ekosystemie startupów oraz jak współpraca z nimi wspiera transformację cyfrową PZU.

Ewolucja ekosystemu startupów

W ciągu ostatniej dekady polski rynek startupów przeszedł ogromne zmiany. Kurczab wskazuje, że startupy stały się bardziej profesjonalne i lepiej przystosowane do współpracy z dużymi korporacjami. Obecnie startupy oferują produkty i rozwiązania o wysokiej specjalizacji, które są dostosowane do realnych potrzeb biznesowych. To odejście od pierwotnego modelu, gdzie startupy działały jako potencjalna konkurencja, starając się wyprzeć starszych graczy. Teraz większość młodych firm dąży do współpracy z korporacjami, działając na zasadach symbiozy i oferując technologie, które ułatwiają funkcjonowanie dużych organizacji.

Co dzisiaj jest kluczowe dla startupów?

Aby osiągnąć sukces, startupy muszą skupiać się na rozwiązywaniu realnych problemów biznesowych, a nie wyłącznie na implementacji najnowszych technologii. Kurczab podkreśla, że ważne jest, aby startupy nie koncentrowały się na samej technologii, ale na dostarczaniu wartości. Wspomina o pułapkach innowacji dla innowacji, w których startupy wpadają, tworząc technologie, które nie odpowiadają na rzeczywiste potrzeby rynkowe. Kluczowym czynnikiem jest zrozumienie rynku i precyzyjne określenie celów – tylko wtedy można skutecznie wdrażać innowacyjne rozwiązania.

PZU i startupy: Program „Ready for Startups”

PZU otworzyło się na współpracę ze startupami poprzez program „Ready for Startups”, w ramach którego poszukuje firm gotowych do wspierania kluczowych procesów ubezpieczeniowych. Dzięki dużej skali działalności –

15 milionów klientów w sektorze ubezpieczeń i 22 miliony wraz z klientami banków – PZU potrzebuje rozwiązań umożliwiających automatyzację masowych procesów, takich jak obsługa klienta, analizowanie nagrań czy przetwarzanie dokumentacji. Celem PZU jest wspieranie procesów na szeroką skalę, ale organizacja pozostaje otwarta na wszelkie innowacje, które mogą przyczynić się do rozwoju firmy i usprawnienia obsługi klientów.

Transformacja cyfrowa PZU

Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany w zakresie cyfryzacji usług ubezpieczeniowych. Kurczab wyjaśnia, że transformacja technologiczna to nieustanny proces, który wymaga zrównoważenia kosztów z korzyściami płynącymi z cyfryzacji. Dziś ubezpieczenia są bardziej scyfryzowane niż jeszcze pięć lat temu, a trend ten będzie postępował. Przykładem może być portal „Moje PZU”, z którego korzysta już 5 milionów klientów.

W procesach obsługi klienta PZU wdrożyło zaawansowaną robotyzację – 11 milionów operacji back-office wykonywanych jest przez zautomatyzowane systemy bez udziału człowieka. PZU jako pierwszy ubezpieczyciel w Europie wdrożył sztuczną inteligencję do obsługi szkód komunikacyjnych, co znacząco przyspieszyło procesy przetwarzania dokumentacji, realizowane na kwotę ponad 10 miliardów złotych.

Przyszłość PZU: Nowoczesne usługi dla klientów Dalsza cyfryzacja PZU będzie polegała na wdrażaniu technologii, które ułatwiają życie zarówno klientom, jak i pracownikom. Przykładowo, rozwiązania cyfrowe pozwolą agentom ubezpieczeniowym realizować umowy zdalnie, co zmniejszy czasochłonność wielu procesów. Klienci mogą już dzisiaj załatwiać wiele spraw online lub przez aplikację mobilną, co odpowiada ich oczekiwaniom dotyczącym intuicyjnej obsługi i szybkości.

Kurczab przewiduje, że choć cyfryzacja zyska na znaczeniu, agenci nadal będą istotnym elementem obsługi ubezpieczeń – wspierani przez nowe technologie, będą mogli lepiej dostosować usługi do potrzeb klientów.

Korzyści z Cyfryzacji i Współpracy

Współpraca PZU ze startupami oraz postępująca cyfryzacja procesów przynoszą wymierne korzyści zarówno dla firmy, jak i dla jej klientów.

Dzięki nowym technologiom procesy ubezpieczeniowe stają się bardziej efektywne, a klienci mają dostęp do szybkiej, zdalnej obsługi.

Przyszłość PZU to kontynuacja cyfrowej transformacji, w której startupy pełnią funkcję istotnych partnerów, wspierających rozwój usług odpowiadających na zmieniające się potrzeby rynku.