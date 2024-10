Dr hab. Mariusz-Jan Radło, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podkreśla, że eko-inwestycje stanowią zarówno wyzwanie, jak i szansę dla polskich przedsiębiorstw.

– Regulacje dotyczące ochrony środowiska i ESG tworzą presję, ale także nowe rynki – wskazuje.

Niemieckie firmy wcześniej niż Unia Europejska, zaadaptowały normy środowiskowe w swoich łańcuchach dostaw, co zmusza polskich poddostawców do dostosowania się do nowych wymogów. To stwarza możliwości rozwoju dla tych firm, które odpowiednio szybko zareagują na zmiany.

Profesor Radło mówi również o Eko-indeksie Millennium, w którym Polska nie wypada dobrze pod względem eko-innowacji. Raport pokazuje jednak również potencjał eko-innowacyjności regionów.Liderem tegorocznego indeksu jest województwo małopolskie, za nim plasują się pomorskie i mazowieckie.