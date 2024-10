Polska musi lobbować w Unii Europejskiej w sprawie spójnej polityki lekowej; zbliżająca się prezydencja to ku temu świetna okazja – przekonuje dr Piotr Pietrucha, członek zarządu Lek SA (Sandoz), dyrektor ds. zarządzania łańcuchem dostaw.

Dwa lata temu rozpoczęła się w Unii Europejskiej rewizja prawa farmaceutycznego. - To szansa raz na kilka dekad, żeby zrewidować przepisy i podnieść konkurencyjność i dostępność lekową. Prezydencja Polski w Radzie UE wypada w idealnym momencie – ocenia dr Piotr Pietrucha.

Co jest do zrobienia? M.in. e-ulotka, wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi do prognozowania podaży i popytu, ale też harmonizacja procedur, tak aby wysłanie leku z jednego kraju do drugiego nie zajmowało dwa miesiące, a dwa dni.

- Badania pokazują, że niedobory leków w Europie w 70 czy 80 proc. przypadków mają charakter regionalny. Tutaj jest dużo do zrobienia. Polska musi lobbować o spójną politykę lekową - mówił.