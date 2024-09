23-24 września w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się kongres Zdrowe Miasta. Wezmą w nim udział między innymi przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz samorządowcy.

Celem wydarzenia jest wypracowanie rozwiązań i rekomendacji, które przyczynią się do polepszenia jakości życia w polskich miastach oraz zainspirują do działania na szeroką skalę. Jego organizatorami są Grupa LUX MED, Open Eyes Economy Summit oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

– Zadaliśmy sobie pytanie, czym jest zdrowe miasto, jak najlepiej je kształtować, co mogą zrobić osoby decyzyjne – opowiada o genezie wydarzenia Joanna Węgrzynowska, kierowniczka ds. ESG Grupy LUX MED. – Misją naszej firmy jest pomaganie ludziom w dłuższym, zdrowszym oraz szczęśliwszym życiu i czynienie świata lepszym – dodaje.

Podczas kongresu zostaną między innymi ogłoszone wyniki Indeksu Zdrowych Miast, analizującego warunki życia w 66 miastach na prawach powiatu.

– Jesteśmy już po dwóch edycjach Indeksu Zdrowych Miast. Było to bezpośrednim motywatorem do stworzenia szerszej przestrzeni do dyskusji, wymiany myśli, wypracowania pewnych rozwiązań – mówi Joanna Węgrzynowska.

W miastach żyje ponad 60 proc. Polaków.