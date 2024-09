Europa the next step to hasło tegorocznej Konferencji dla Europy Niemieckich Izb Handlowych za granicą, która odbędzie się 3-4 października w Warszawie. Jej gospodarzem jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska).

Europa the next step to hasło tegorocznej Konferencji dla Europy Niemieckich Izb Handlowych za granicą, która odbędzie się 3-4 października w Warszawie. Jej gospodarzem jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska). Ponad 200 czołowych przedstawicieli świata polityki, biznesu, nauki i społeczeństwa obywatelskiego będzie dyskutować o tym, jak mogłyby wyglądać fundamenty nowej strategii gospodarczej dla Unii Europejskiej. W centrum uwagi staną tematy związane z digitalizacją, dekarbonizacją, dywersyfikacją. Europa przechodzi głęboką transformację. Wzrost gospodarczy Europy Środkowej i Wschodniej oraz wojna w Ukrainie zmieniły fundamenty, na których przez dziesięciolecia opierała się Unia Europejska, Równolegle do wyzwań gospodarczych i geopolitycznych Europa zmaga się z kryzysem klimatycznym i kwestiami odporności, które stanowią wyzwanie dla przestarzałych struktur. Więcej informacji na temat konferencji pod adresem: https://europakonferenz-ahk.eu