W obliczu niedawnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, Unia Europejska staje przed wyzwaniami, które zdefiniują jej kierunek na najbliższe lata. W ramach tych zmian kluczową rolę odgrywa inicjatywa „Europa the Next Step”, będąca hasłem tegorocznej konferencji organizowanej przez Niemieckie Izby Handlowe za granicą, w tym także przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. O znaczeniu tej inicjatywy i głównych tematach, które będą poruszane podczas wydarzenia, rozmawialiśmy z Katarzyną Byczkowską, prezes Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz dyrektor zarządzającą BASF Polska.

Transformacja Europy: Cyfryzacja, Dekarbonizacja i Dywersyfikacja

Konferencja „Europa the Next Step” ma na celu odpowiedzieć na pytanie, jak Europa powinna rozwijać się w obliczu globalnych wyzwań. Wśród najważniejszych tematów poruszanych na konferencji znajdą się kwestie związane z cyfryzacją, dekarbonizacją oraz dywersyfikacją. Te trzy filary stanowią fundament przyszłych działań, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności Europy na arenie międzynarodowej, a także ochronę środowiska i zrównoważony rozwój gospodarczy.

Byczkowska podkreśla, że Europa stoi obecnie na rozdrożu, zmuszona do dokonania głębokiej transformacji. „W jaki sposób Europa poradzi sobie z tym balansowaniem pomiędzy ochroną środowiska a konkurencyjnością przemysłu? To jedno z kluczowych pytań, na które musimy znaleźć odpowiedź” – mówi prezes Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Dlaczego Warszawa?

Tegoroczna konferencja odbędzie się 3-4 października 2024 roku w Warszawie. Wybór stolicy Polski na miejsce wydarzenia nie jest przypadkowy. „Warszawa to nowoczesne miasto w centrum Europy, które symbolizuje dynamiczny rozwój regionu i jego rosnące znaczenie w geopolityce” – tłumaczy Byczkowska. Wydarzenie to będzie szczególnie ważne w kontekście 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, co podkreśla znaczenie Warszawy jako symbolu integracji europejskiej i postępu, jaki dokonał się w tym czasie.

Wybitni Goście i Globalny Wymiar Konferencji Konferencja zgromadzi wybitnych przedstawicieli świata polityki, biznesu oraz społeczeństwa obywatelskiego. Swoją obecność potwierdzili m.in.

premier Marek Belka,

Lech Wałęsa,

były minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Mass oraz

ambasador Niemiec w Polsce Viktor Elbling.

Udział tak wielu wpływowych osób gwarantuje, że dyskusje, które odbędą się podczas konferencji, będą miały znaczący wpływ na przyszłe decyzje i kierunki rozwoju Unii Europejskiej.

Konferencja „Europa the Next Step” to wydarzenie, które nie tylko określi przyszłość Europy, ale także da możliwość wypracowania konkretnych rozwiązań w obliczu nadchodzących wyzwań. Jak podkreśla Katarzyna Byczkowska, warto wziąć udział w tym wydarzeniu, aby móc aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości europejskiego przemysłu i polityki. „Teraz jest czas na Polskę, a Warszawa jest idealnym miejscem, aby pokazać, jak wiele osiągnęliśmy w ciągu ostatnich 20 lat” – podsumowuje.

Dla wszystkich zainteresowanych przyszłością Europy, data 3-4 października powinna być zaznaczona w kalendarzu jako wyjątkowa okazja do udziału w dyskusji, która może wpłynąć na kształtowanie polityki i gospodarki na naszym kontynencie.