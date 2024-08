W dniu 01.08.2024 gościem Obserwatora Finansowego TV był prof. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Osoby, które będą oglądać ten banknot, można to zrobić także przez lupę. Proszę zobaczyć, bo tam jest niezwykła dynamika tego przeżycia, czyli tego momentu, gdzie po prawie dwudziestu dniach piętro po piętrze, od piwnic po kolejne wyższe piętra ten budynek jest zdobywany i to są bardzo twarde walki, gdzie giną ludzie i po stronie niemieckiej, i po stronie polskiej, i nawoływania do poddania Niemców. Wielokrotnie spotyka się ze strony niemieckiej z negatywną odpowiedzią więc ten narastający można powiedzieć, stan właśnie takiej bezwzględności wojennej jest tutaj bardzo widoczny. I ta euforia, że to jest koniec, że udało się, zdobyliśmy. I ludność cywilna, która miesza się tutaj z ludnością, z żołnierzami Armii Krajowej. Bez wątpienia to jest też pewna symbolika. Jak wiemy, spośród tych 180 tysięcy ludzi, którzy zginęli zdecydowana większość tych strat osobowych to ludność cywilna. Ona brała udział w Powstaniu Warszawskim w sposób nie tylko wspierający powstańców czy poprzez całą służbę cywilną, bo też warto pamiętać, z podziemia wyszło państwo, czyli wyszły instytucje, czyli delegat Rządu. Oczywiście Komenda Główna Armii Krajowej, wszędzie są flagi polskie. Także wyszli na zewnątrz przedstawiciele parlamentu, czyli Rady Jedności Narodowej i także Warszawa odzyskała samorząd Polski.

